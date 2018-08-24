Напад на Гандзюк: батько постраждалої не впізнав жодного із заарештованих
-
Розсилка
Віктор Гандзюк розповів, що бачив фотографії п'ятьох підозрюваних у справі про напад
Батько громадської активістки і чиновниці Херсонської міської ради Катерини Гандзюк не впізнав жодного із заарештованих у справі замаху на його дочку.
Віктор Гандзюк розповів, що бачив фотографії п'ятьох підозрюваних у справі про напад, проте зазначив, що не впізнає нікого, повідомляє РБК-Україна.
«Не впізнаю жодного. Але, можливо, я бачив людей з іншої групи. Можливо там були задіяні дві групи: одна група стеження, а одна група виконавців. Можливо, я бачив людей зі спостереження, а заарештували тільки виконавців. У будь-якому випадку, цих людей я бачу вперше», - сказав він.
Раніше повідомлялося, що батько Катерини Гандзюк бачив нападника за кілька днів до атаки.
Напередодні в поліції заявили, що кислоту вилив на Гандзюк 23-річний хлопець, який сам також отримав опіки.
Нагадаємо, правоохоронці затримали п’ятеро підозрюваних у нападі на Гандзюк, з яких чотирьом обрана судом міра запобіжного заходу - арешт, п’ятому - цілодобовий домашній арешт.
Як відомо, напад на активістку Гандзюк стався у Херсоні 31 липня.
Раніше повідомлялося, що підозрюваного в справі нападу на Гандзюк Миколу Новікова відпустили з-під варти.
Сама Гандзюк заявила, що арештований за напад на неї Новіков – «випадкова людина».