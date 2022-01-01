Посол Оксана Маркарова: Україна хоче розширити перелік зброї, яку вона отримує від США

Між Україною і США є два ключових напрямки співпраці у військовій сфері

Україна буде дуже намагатися, щоби розширювався перелік тієї захисної зброї, яку ми можемо отримати (від США). Про це заявила посол України у США Оксана Маркарова в інтерв’ю «Радіо Свобода».

За словами дипломата, Київ і Вашингтон співпрацюють у кількох напрямах, що стосуються розвитку обороноздатності України.

«Перше: є безпосередня пряма допомога, яку нам надають США через свій бюджет. На 2022 рік ця сума вже більша, тобто вона збільшена до $300 млн. І компонент, який може йти на летальну оборонну зброю, теж збільшено. Це та сума, яку закладають на рік і за якою наші оборонні відомства співпрацюють одне з одним, визначають, що саме буде входити в цю частину. Є друга частина допомоги. І це якраз ця допомога, за якою ми отримуємо спільні тренінги, озброєння, Javelin. Тобто це головна стаття…» – сказала амбасадорка, відповідаючи на запитання про те, яка допомога входить у пакет на $300 млн і про додаткову допомогу США.



За словами Маркарової, окремою частиною військової взаємодії України та США є активізація військово-технічного співробітництва.



«Ця співпраця по лінії «Укроборонпрому», Міністерства промисловості, де ми співпрацюємо з компаніями сектору оборони і де ми можемо робити спільні проєкти, купувати деякі речі, які нам потрібні. Є ще два шляхи, як ми співпрацюємо зі США. І він уже був використаний (під час візиту минулого року було показано, як це швидко може бути), коли президент США своїм указом виділяє додаткову допомогу. Це додатково до тих коштів, які закладені в бюджеті», – сказала посол.

Нагадаємо, США, які надають Україні допомогу летальною зброєю оборонного характеру для захисту від російської агресії, закликають союзників і партнерів зняти обмеження для її збройної підтримки. Про це заявила помічниця міністра оборони США Лора Купер.

Як повідомлялося раніше, колишня канцлерка Німеччини Ангела Меркель особисто заблокувала постачання озброєнь Україні за лінією НАТО навесні поточного року.

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