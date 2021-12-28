Посол України в США розповіла про «план Б» для стримування Росії

Оксана Маркарова: зараз ми всі: Україна, США, Захід – працюємо над варіантом «А», дипломатичним стримуванням

Дипломатка переконує, що Україна та США «точно знають», що потрібно для демотивації та стримування Росії

Україна та США працюють над «планом Б» для стримування Росії на випадок, якщо дипломатичний шлях не спрацює. Про це в інтерв’ю виданню Lb.ua заявила посол України у США Оксана Маркарова.

Відповідаючи на запитання про те, чи дійсно американська адміністрація очікує на початок повномасштабної війни, Маркарова зазначила:

«Ніхто насправді не знає, чого точно очікувати від агресора, тому що на це питання знає відповідь лише одна людина – Володимир Путін».

Посол переконує, що Україна та США «точно знають», що потрібно для демотивації та стримування Росії.

Першою чергою йдеться про політичні сигнали РФ, другою – про заходи економічного характеру, про які президента США Джо Байден раніше попередив Росію.

«Третій важливий елемент – розбудова оборонних та економічних спроможностей України, надання їй дієвої допомоги, летальної зброї – щоб ми могли себе захистити», – наголосила посол.

Маркарова запевнила, що план дій на випадок, якщо дипломатичним шляхом стримати російську агресію не вийде, також активно розробляється.

«Зараз ми всі: Україна, США, Захід – працюємо над варіантом «А», дипломатичним стримуванням, щоб нам не довелося переходити до варіанта «Б», до якого також усі активно готуються», – сказала дипломатка.

Як відомо, Росія нарощує постачання бойової техніки та озброєння в ОРДЛО. Також повідомлялося, що представники Росії та ОБСЄ обговорять ситуацію біля кордонів України.

Нагадаємо, 10 січня відбудуться переговори Росії та США щодо України та контролю над озброєннями.

Президент США Джозеф Байден провів 7 грудня відеодзвінок з президентом Росії Володимиром Путіним. В ході переговорів американський лідер пригрозив рішучими економічними та іншими заходами в разі вторгнення в Україну. Як відомо, розмова Байдена і Путіна тривала дві години.

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