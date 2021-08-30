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    Зустріч з Байденом: посол повідомила про графік Зеленського в США

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    Зустріч з Байденом: посол повідомила про графік Зеленського в США

    План заходів у Вашингтоні розпланований і узгоджений обома сторонами

    Президент України Володимир Зеленський під час офіційного візиту до США перебуватиме у Вашингтоні 31 серпня та 1 вересня. Після зустрічі з Джо Байденом він попрямує до Каліфорнії. Про це повідомила посол Оксана Маркарова в Facebook.

    За її словами, українська делегація вийшла на фінішну пряму підготовки "насиченого візиту президента в США".

    Вона підкреслила, що план заходів у Вашингтоні розпланований і узгоджений обома сторонами.

    "Зустрічі з керівниками ключових для українсько-американських відносин міністерств, а також дві важливі публічні презентації від президента і першої леді для представників медіа, громадськості та інформаційно-аналітичних центрів. Крім того, заплановано відкриття Українського дому, а також відвідування знакових для відносин України і США місць Вашингтона", - написала посол України.

    Раніше повідомлялося, що зустріч Зеленського і президента США Джо Байдена перенесена з 31 серпня на 1 вересня.

    Теги: США посол Facebook
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    Зустріч з Байденом: посол повідомила про графік Зеленського в США