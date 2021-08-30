Зустріч з Байденом: посол повідомила про графік Зеленського в США
План заходів у Вашингтоні розпланований і узгоджений обома сторонами
За її словами, українська делегація вийшла на фінішну пряму підготовки "насиченого візиту президента в США".
Вона підкреслила, що план заходів у Вашингтоні розпланований і узгоджений обома сторонами.
"Зустрічі з керівниками ключових для українсько-американських відносин міністерств, а також дві важливі публічні презентації від президента і першої леді для представників медіа, громадськості та інформаційно-аналітичних центрів. Крім того, заплановано відкриття Українського дому, а також відвідування знакових для відносин України і США місць Вашингтона", - написала посол України.
Раніше повідомлялося, що зустріч Зеленського і президента США Джо Байдена перенесена з 31 серпня на 1 вересня.