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    Маркарова відвідає Держдеп США в день саміту Байдена і Путіна в Женеві

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    16 червня Маркарова відвідає Держдеп США - Маркарова відвідає Держдеп США в день саміту Байдена і Путіна в Женеві
    16 червня Маркарова відвідає Держдеп США
    Фото з відкритих джерел

    Зустріч відбудеться о 19:00 за місцевим часом в закритому для преси режимі

    Виконуючий обов'язки помічника американського держсекретаря у справах Європи і Євразії Філіп Рікер у середу, 16 червня, зустрінеться з пані послом України в США Оксаною Маркаровою. Про це йдеться на сайті Державного департаменту США.

    Зазначається, що зустріч відбудеться о 19:00 за місцевим часом в закритому для преси режимі. Тема обговорення не повідомляється.

    Раніше посол України в Сполучених Штатах Оксана Маркарова оголосила про відкриття в техаському Х'юстоні генерального консульства.

    Як повідомлялося, у швейцарській Женеві у середу, 16 червня, о 14:00 за Києвом стартує саміт президента США Джо Байдена та його російського колеги Володимира Путіна.

    До цього Білий дім назвав можливі теми саміту – серед них ситуації в Україні і в Білорусії. Крім того, Вашингтон очікує, що глави держав витратять «неабияку кількість часу» на обговорення питань стратегічної стабільності.

    Кілька годин тому делегація РФ разом з пропагандистами вирушила до Женеви.

    Раніше Кремль озвучив теми переговорів Путіна й Байдена.

    Нагадаємо, Білий дім ставить своїм завданням продемонструвати, що Джо Байден дав «жорсткий сигнал» Володимиру Путіну на їхній зустрічі в Женеві. Саміт пройде у двох форматах – «ширшому і вужчому».

    До слова, канцлер Німеччини Ангела Меркель у рамках триденного саміту Великої сімки у Великій Британії зустрілася в двосторонньому режимі з президентом США Джо Байденом. Меркель заявила, що Україна повинна залишитися партнером в поставках газу з Росії.

    Як повідомлялося, президент США Джо Байден проведе власну пресконференцію після зустрічі зі своїм російським колегою Володимиром Путіним у Женеві 16 червня. У США очікують, що зустріч президентів «буде відвертою та прямолінійною».

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    Теги: США саміт посол Вашингтон Оксана Маркарова
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    Маркарова відвідає Держдеп США в день саміту Байдена і Путіна в Женеві