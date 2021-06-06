Трамп звинуватив Байдена в підтримці «Північного потоку – 2»

«Північний потік-2» готовий на 95 відсотків

Колишній президент США Дональд Трамп заявив, що нова адміністрація на чолі з Джо Байденом «дозволила» Росії побудувати «Північний потік-2». Про це із посиланням на виступ Трампа, повідомляє «ТАСС».

Трамп розкритикував чинного президента США Джо Байдена через скасування санкцій щодо російського газопроводу «Північний потік-2».

Політик також розкритикував відмову Байдена від будівництва американського трубопроводу Keystone.

За його словами, США втратили 48 тисяч робочих місць після рішення Байдена призупинити будівництво нафтопроводу Keystone XL на кордоні з Канадою.

«Відхилили наш трубопровід, але підтримують російський, який я повністю зупинив, відправившись в Німеччину і в усі частини Європи», - зазначив Трамп.

До теперішнього моменту «Північний потік-2» готовий на 95 відсотків. Його планували ввести в експлуатацію ще в кінці 2019 року, але через американські обмежувальні заходи термін запуску довелося відкладати кілька разів. Президент США раніше заявив, що санкції більше не можуть зупинити будівництво.

Нагадаємо, будівництво газогону обійшлася в 10 млрд євро, з яких 5 млрд вклав «Газпром», а що залишилися 5 млрд – європейські компанії. Газопровід в цілому повторює трасу першого «Північного потоку», але починається не у Виборга, а у Усть-Луги (також в Ленінградській області). Він проходить через виняткові економічні зони і територіальні води п'яти країн - Росії, Фінляндії, Швеції, Данії та Німеччини. Загальна протяжність газопроводу – 1,23 тис. км.

Окрім того, прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков раніше заявив, що РФ не має наміру відмовлятися від транзиту газу по Україні після запуску трубопроводу «Північний потік-2». Більш того, контракт на транзит можуть продовжити.

Минулого тижня Володимир Зеленський заявив, що тільки США можуть не допустити завершення будівництва газопроводу «Північний потік – 2». Глава держави закликав адміністрацію президента США не давати «зброю» Росії. Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.