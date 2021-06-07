«Ми готові». У Польщі не проти перенесення роботи Тимчасової контактної групи до Варшави

Дипломат вважає, що в Польщі дуже багато зручних і красивих місць для діалогу

Бартош Ціхоцькі наголосив на тому, що логістика в Польщі дуже широка і зручна для переговорів

Надзвичайний і Повноважний Посол Польщі в Україні Бартош Ціхоцькі в інтерв’ю «Главкому» розповів, чи може бути Варшава новою площадкою для переговорів Тристоронньої контактної групи.

«Про Варшаву я почув з інтерв’ю Леоніда Кравчука у квітні. Він назвав Варшаву і деякі інші столиці», – уточнив дипломат.

Бартош Ціхоцькі вважає, що логістика в Польщі дуже широка і зручна для переговорів. «Якщо буде бажання провести переговори у Варшаві, чи Кракові, ми логістично будемо готові, у нас багато гарних місць для діалогу», – наголосив посол.

Він додав, що після завершення обмежень, які змушують спілкуватися онлайн, сторони мають повернутися до живого обговорення, що дуже важливо. «Адже в таких складних перемовинах, як по Донбасу, онлайн має великі обмеження. Я розумію, що повернутися до офлайн у Мінську буде складно, бо якийсь МИГ чи якийсь «Хамас» щось влаштує. Тобто тут в кабінеті будуть розмовляти, а у сусідньому кварталі катуватимуть людей? Мені здається, що це некоректно», – резюмував польський дипломат.

Нагадаємо, що голова української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук заявив, що перенесення переговорів з Білорусі дозволило б змінити формат ТКГ. На його думку, переговорний процес в ТКГ міг би вийти на рівень посадових осіб.

Раніше, президент Зеленський запропонував створити новий формат переговорів щодо врегулювання ситуації в країні. За його словами, цей формат можна було б об'єднати з нормандським. Про це йдеться в інтерв'ю глави держави німецькій газеті Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Зеленський заявив, що у новому форматі обговорювалося б не лише врегулювання ситуації на Донбасі, але й повернення окупованого Криму та газопровід «Північний потік – 2».