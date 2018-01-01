Посол США дала пораду щодо створення Антикорупційного суду в Україні
- Сьогодні, 05:15
-
Розсилка
Йованович зазначила, що США мають намір й надалі підтримувати Україну
Посол США в Україні Марі Йованович заявила, що Україна повинна йти вперед у питанні створення Антикорупційного суду.
Про це вона розказала в інтерв'ю програмі «Право на владу» на «1+1».
«Я думаю, що США й надалі підтримуватимуть Україну. У нас дуже міцні двосторонні відносини, особливо стосовно безпеки України. Це триває, коли тема йде про підтримку українських реформ, ми маємо надійні взаємини з українцями по всьому політичному спектрі», - сказала Йованович.
Окрім того, вона наголосила на тому, що Україні необхідно йти вперед у питанні створення Антикорупційного суду.
«Я наголошую на тому, що потрібно йти вперед з Антикорупційним судом. Президент представив, потрібно внести до порядку денного, поставити у перше читання як і рекомендувала Венеційська комісія. Також є ще декілька інших речей. Я маю на увазі, завжди є довгий список для кожної країни. Україна не виняток», - додала Йованович.
Раніше повідомлялося, що на Всесвітньому економічному форумі в Давосі президент України Петро Порошенко заявив про роботу з удосконалення законопроекту про Антикорупційний суд.