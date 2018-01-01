Посол США дала пораду щодо створення Антикорупційного суду в Україні

Йованович зазначила, що США мають намір й надалі підтримувати Україну

Посол США в Україні Марі Йованович заявила, що Україна повинна йти вперед у питанні створення Антикорупційного суду. Про це вона розказала в інтерв'ю програмі «Право на владу» на «1+1». «Я думаю, що США й надалі підтримуватимуть Україну. У нас дуже міцні двосторонні відносини, особливо стосовно безпеки України. Це



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Марі Йованович

Йованович зазначила, що США мають намір й надалі підтримувати Україну

Посол США в Україні Марі Йованович заявила, що Україна повинна йти вперед у питанні створення Антикорупційного суду.

Про це вона розказала в інтерв'ю програмі «Право на владу» на «1+1».

«Я думаю, що США й надалі підтримуватимуть Україну. У нас дуже міцні двосторонні відносини, особливо стосовно безпеки України. Це триває, коли тема йде про підтримку українських реформ, ми маємо надійні взаємини з українцями по всьому політичному спектрі», - сказала Йованович.

Окрім того, вона наголосила на тому, що Україні необхідно йти вперед у питанні створення Антикорупційного суду.

«Я наголошую на тому, що потрібно йти вперед з Антикорупційним судом. Президент представив, потрібно внести до порядку денного, поставити у перше читання як і рекомендувала Венеційська комісія. Також є ще декілька інших речей. Я маю на увазі, завжди є довгий список для кожної країни. Україна не виняток», - додала Йованович.

Раніше повідомлялося, що на Всесвітньому економічному форумі в Давосі президент України Петро Порошенко заявив про роботу з удосконалення законопроекту про Антикорупційний суд.