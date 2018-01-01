Посол Японії прибув на Донеччину

Посол Японії відвідав селище міського типу Курдюмівка, яке знаходиться на лінії зіткнення

Надзвичайний та Повноважний Посол Японії в Україні Шигекі Сумі та делегація Представництва Агентства ООН у справах біженців (УВКБ ООН) в Україні перебувають на Донеччині. Про це повідомили в Донецькій обласній військово-цивільній адміністрації. «12 лютого Надзвичайний та Повноважний Посол Японії в Україні Шигекі Сумі та делегація



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Надзвичайний та Повноважний Посол Японії в Україні Шигекі Сумі відвідав Донеччину

Посол Японії відвідав селище міського типу Курдюмівка, яке знаходиться на лінії зіткнення

Надзвичайний та Повноважний Посол Японії в Україні Шигекі Сумі та делегація Представництва Агентства ООН у справах біженців (УВКБ ООН) в Україні перебувають на Донеччині.

Про це повідомили в Донецькій обласній військово-цивільній адміністрації.

«12 лютого Надзвичайний та Повноважний Посол Японії в Україні Шигекі Сумі та делегація Представництва Агентства ООН у справах біженців (УВКБ ООН) в Україні відвідали Донеччину», – йдеться у повідомленні.

Зазначено, що в ході візиту делегація у супроводі заступника голови Донецької ОДА Ігоря Стокоза оглянула житло у с. Курдюмівка. Це житло було відновлено Агентством ООН у справах біженців за фінансової підтримки уряду Японії та інших міжнародних донорів у рамках проекту УВКБ ООН з проведення у 2017 році ремонтних робіт житлових будинків, що постраждали внаслідок конфлікту вздовж лінії розмежування.

В ОДА також повідомили, що 13 лютого у Краматорську відбудеться спільний прес-брифінг голови Донецької обладміністрації Павла Жебрівського, Надзвичайного та Повноважного Посла Японії в Україні пана Шігекі Сумі та голови Представництва УВКБ ООН в Україні пана Пабло Матеу з питань реалізації проекту УВКБ ООН щодо проведення ремонтних робіт житлових будинків на лінії розмежування, що постраждали внаслідок конфлікту.