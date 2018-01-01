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    Посол Японії прибув на Донеччину

    Посол Японії відвідав селище міського типу Курдюмівка, яке знаходиться на лінії зіткнення
    Надзвичайний та Повноважний Посол Японії в Україні Шигекі Сумі та делегація Представництва Агентства ООН у справах біженців (УВКБ ООН) в Україні перебувають на Донеччині. Про це повідомили в Донецькій обласній військово-цивільній адміністрації. «12 лютого Надзвичайний та Повноважний Посол Японії в Україні Шигекі Сумі та делегація
    • Сьогодні, 04:25
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    Надзвичайний та Повноважний Посол Японії в Україні Шигекі Сумі відвідав Донеччину
    Надзвичайний та Повноважний Посол Японії в Україні Шигекі Сумі відвідав Донеччину

    Посол Японії відвідав селище міського типу Курдюмівка, яке знаходиться на лінії зіткнення

    Надзвичайний та Повноважний Посол Японії в Україні Шигекі Сумі та делегація Представництва Агентства ООН у справах біженців (УВКБ ООН) в Україні перебувають на Донеччині.

    Про це повідомили в Донецькій обласній військово-цивільній адміністрації.

    «12 лютого Надзвичайний та Повноважний Посол Японії в Україні Шигекі Сумі та делегація Представництва Агентства ООН у справах біженців (УВКБ ООН) в Україні відвідали Донеччину», – йдеться у повідомленні.

    Зазначено, що в ході візиту делегація у супроводі заступника голови Донецької ОДА Ігоря Стокоза оглянула житло у с. Курдюмівка. Це житло було відновлено Агентством ООН у справах біженців за фінансової підтримки уряду Японії та інших міжнародних донорів у рамках проекту УВКБ ООН з проведення у 2017 році ремонтних робіт житлових будинків, що постраждали внаслідок конфлікту вздовж лінії розмежування.

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    Посол Японії прибув на Донеччину
    Посол Японії прибув на Донеччину
    Посол Японії прибув на Донеччину
    Посол Японії прибув на Донеччину
    Посол Японії прибув на Донеччину
    Посол Японії прибув на Донеччину
    Посол Японії прибув на Донеччину
    Посол Японії прибув на Донеччину
    Посол Японії прибув на Донеччину
    Посол Японії прибув на Донеччину

    В ОДА також повідомили, що 13 лютого у Краматорську відбудеться спільний прес-брифінг голови Донецької обладміністрації Павла Жебрівського, Надзвичайного та Повноважного Посла Японії в Україні пана Шігекі Сумі та голови Представництва УВКБ ООН в Україні пана Пабло Матеу з питань реалізації проекту УВКБ ООН щодо проведення ремонтних робіт житлових будинків на лінії розмежування, що постраждали внаслідок конфлікту. 

    Японія ООН Донеччина посол житло
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