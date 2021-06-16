Посольства США та ЄС оприлюднили важливі заяви щодо реформ в Україні

Відсутність реакції на цю заяву з боку Зеленського почне кардинальне перезавантаження стосунків між Україною і Західними партнерами

Посольства США https://bit.ly/3vparjv та ЄС https://bit.ly/3wHWMVS вийшли з критично важливою заявою щодо судової реформи та конкурсів на керівництво САП/НАБУ. Голова правління Центру протидії корупції Віталій Шабунін в Facebook оприлюднив перелік важливих тез, з якими мають ознайомитися українські депутати.

«Відсутність реакції на цю заяву з боку Зеленського почне кардинальне перезавантаження стосунків між Україною і Західними партнерами. Краще продовжити переговори і відкласти голосування, ніж плюнути в обличчя Західним союзникам», – наголосив Шабунін.

Він підкреслив, що допомога останніх є критичною у нашій війні з Росією. «Політики, які руйнують наші з союзниками відносини, – вчиняють державну зраду», – написав він.

Шабунін наголосив, що кожен депутат має прочитати цю заяву https://bit.ly/3vparjv, виклавши важливі тези.

«Венеціанська комісія наголосила, що єдиний спосіб забезпечити незалежність членів відбіркових комісій – це домогтися того, щоб міжнародні партнери України висунули певну частину кандидатів, які, володіючи значним закордонним досвідом, не мають упереджень, конфлікту інтересів або прихованих планів».

«Незалежні експерти загрожують тим, хто виграє від системи та прагне зберегти контроль над важелями влади в Україні».

«Поточний конкурс на керівництво САП є доказом того, що вирішальна роль незалежних експертів у процесі відбору є надзвичайно важливою для забезпечення прийняття рішень на основі заслуг, а не політичної мотивації».

«Венеціанська комісія чітко заявила, що надання міжнародним членам переважного голосу у разі рівності голосів після повторного голосування є прийнятним з точки зору національного суверенітету, враховуючи, що остаточні рішення залишаються за органом, який призначає».

«Поточні законопроекти, в тому числі про Вищу кваліфікаційну комісію суддів, які зараз перебувають у парламенті, повинні бути узгоджені з рекомендаціями Венеціанської комісії до їх другого й остаточного читання».

«Ми вважаємо, що незалежні експерти у складі відбіркових комісій дадуть змогу досягти змін, що стануть найбільш фундаментальним оновленням судової влади України за часи незалежності країни».

«Залучення незалежних експертів відповідає міжнародним стандартам: їх роль є тимчасовою (але вирішальною) і виправдана надзвичайними обставинами історичного шансу, отриманого Україною, зробити рішучий крок до свого призначення як сучасної європейської держави».

Додамо, що міністр закордонних справ Дмитро Кулеба наголосив, що у підсумковій декларації саміту НАТО було багато сигналів для Російської Федерації. За його словами, це – не лише підтвердження майбутнього членства України в Альянсі та надання ПДЧ на цьому шляху.