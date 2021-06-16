Все в «сім’ю». Як здобуває судові перемоги цивільна дружина Януковича

Майно Любові Полєжай було арештовано у лютому 2015 року в рамках кримінального провадження щодо експрезидента-втікача

Наприкінці березня 2021 року блискавкою пролетіло повідомлення, що співмешканка четвертого президента України Януковича Любов Полєжай (її ще називали коханкою президента-втікача) несподівано виграла дві справи у Вищому антикорупційному суді.

Мова про скасування арештів на її житловий будинок площею 416,9 кв. м і дві земельні ділянки площами 0,02 га і 0,14 га у селі Нові Петрівці у елітному масиві «Лазарів сад», що під Києвом. Власницею цього коштовного майна (нині вартість сотки землі у цій місцевості – близько $10 тис.) пані Полєжай стала протягом 2013 року. А вже через два роки воно опинилося під арештом у рамках кримінального провадження.

Однак чомусь за понад п’ять років «тіньова» жінка Віктора Януковича не демонструвала активності, щоб відвоювати арештовану нерухомість. І лише на початку 2021-го це питання почав «продавлювати» у судах адвокат, якого найняла Любов Полєжай.

Кримінал, великі гроші та співмешканка

Не секрет, що одразу після Революції гідності, у колишніх топ-високопосадовців в Україні почалися проблеми із законом. Зокрема, це й стосується самого експрезидента Віктора Януковича, який втік до Росії. На нього правоохоронці завели кілька кримінальних проваджень за важкими статтями, що передбачають конфіскацію майна у разі доведення вини.

Одне із таких було зареєстровано 25 березня 2014 року. За версією генпрокуратури, протягом 2010-2013 років Янукович у змові з тодішніми прем’єр-міністром, головою Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації, міністром фінансів України та іншими посадовцями заволоділи бюджетними коштами на суму 220 млн грн під виглядом побудови телекомунікаційної мережі спеціального призначення.

Тоді ж слідчі кинулися у суди клопотати про накладення арештів на майно фігурантів. Дійшли руки й до пані Полєжай (при цьому жінка не була підозрюваною – «Главком»), яка до падіння влади Януковича фактично перебувала у тіні. У середині лютого 2015 року Печерський районний суд Києва задовольнив клопотання слідчого Волошина і арештував майно Любові Полєжай, що у селі Нові Петрівці. Одним із аргументом, на який зіслався ініціатор арешту, була інформація Служби безпеки України, що Полєжай приходилася співмешканкою підозрюваному Віктору Януковичу.

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«Враховуючи, що Любов Полєжай була співмешканкою Віктора Януковича, який притягується до кримінальної відповідальності за вчинення корисливого злочину, є достатні підстави вважати, що вищевказане майно фактично належить підозрюваному Януковичу, або могло бути придбано за грошові кошти останнього, а так само за кошти, отримані від злочинної діяльності підозрюваного. Про це також може свідчити час реєстрації права власності Любові Полєжай, яким є грудень 2013 року, тобто період вчинення Януковичем вищевказаного злочину», – такі обґрунтування писав слідчий у своєму клопотанні.

Важлива деталь: Печерський районний суд Києва, арештовуючи майно Полєжай, чітко прописав: оскаржити це рішення можна протягом п’яти днів з дня його оголошення або, якщо клопотання слідчого розглядалося без участі особи, яка її оскаржує, то тоді термін апеляційного оскарження рахується з дня отримання копії судового рішення. Якраз за останнє формулювання суду першої інстанції міцно вхопився адвокат Костянтин Попович, з яким пані Полєжай підписала договір про надання правової допомоги 26 жовтня 2020 року.

Перші судові потуги з повернення майна співмешканки Януковича припали на січень-початок лютого 2021 року. Адвокат Попович пішов до Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду, оскільки провадження щодо Януковича вели детективи Національного антикорупційного бюро. У суді захисник наполягав на скасуванні арештів з двох земельних ділянок і житлового будинку своєї клієнтки.

Проте апеляція розвела руками: усі терміни на оскарження ухвал Печерського райсуду закінчилися. Більше того матеріали провадження про накладення арешту на майно Полєжай знищені як такі, що «не мають наукової, історико-культурної цінності, втратили практичне значення та строк зберігання яких закінчився». З цих підстав Апеляційна палата повернула адвокату його скарги.

Боротьба за нерухомість Полєжай продовжилася у Верховному суді. Тут її адвокат оскаржував рішення Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду. Паралельно свої клопотання про скасування арешту представник співмешканки Януковича закинув до Вищого антикорупційного суду.

Поки Верховний суд думав над ухваленням рішення слідчий суддя антикорупційного суду Віра Михайленко розставила всі крапки над «і». І 26 березня «іменем України» вона звільнила з-під арештів будинок та дві земельні ділянки Любові Полєжай. Попри те, що детектив НАБУ заперечував, суддя твердо наполягала на своєму – у 2015 році Печерський райсуд не дослідив факту перебування майна, на яке накладено арешт, у спільній сумісній власності жінки (Полєжай) і чоловіка (Януковича), які проживають однією сім`єю. І додала, що арешт на майно третіх осіб може бути застосований як захід забезпечення кримінального провадження, але з іншою метою – забезпечення речових доказів або цивільної конфіскації.

До речі, чи то випадковість, чи то квапливість з боку судді антикорупційного суду, але під час винесення однієї з ухвал про скасування арешту Полєжай було допущено помилку – вказано неправильний номер справи. Тож довелося видавати окрему ухвалу про виправлення описки.

Арешти досі діють

Весь переможний дух Полєжай та її адвоката миттю розвіюється, коли зазирнути до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Як з'ясував «Главком», на 15 червня, житловий будинок площею 416,9 кв. м і дві земельні ділянки площами 0,02 га і 0,14 га у селі Нові Петрівці досі під арештами.

Інтер'єр будинку Полєжай. Фото з відритих джерел

Річ утім, що адвокат Попович недарма просив слідчу суддю Михайленко не лише формально скасувати арешти, а й зобов`язати прокурора протягом 10 днів з моменту проголошення судової ухвали подати державному реєстратору заяву про припинення арешту (обтяження) і виключення записів про такі обтяження з реєстру. Суддя на це не пішла, заявивши, що це виходить за межі її повноважень.

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Крім цього, у реєстрі є інформація про ще один арешт нерухомості пані Полєжай. Це столична трикімнатна квартира площею 148,5 кв. м., розташована на Оболонській набережній, 15. Раніше ЗМІ писали, що право власності на цю нерухомість Полєжай оформила у лютому 2012 року за договором купівлі-продажу.

У березні 2013 року співвласницею вписали дочку Полєжай – Марію. Останні зміни посвідчені нотаріусом Альоною Петріцькою. Згідно з документами, знайденими в «Межигір’ї», вона як нотаріус обслуговувала фірми «межигірської» групи.

За даними бізнес пошукового ресурсу Youcontrol, за адресою Оболонська набережна, 15 також прописаний салон краси «Кристал Спа», засновником якого є Любов Полєжай. Нещодавно журналісти з’ясували, що салон продовжує працювати, клієнтів приймають за попереднім записом.

Ще у власності цивільної дружини Януковича ТОВ «Дитячий оздоровчий заклад санаторного типу «Славутич». У часи правління Януковича ця фірма орендувала у держкомпанії «Артем» дитячий санаторій у селі Циблі Переяслав-Хмельницького району Київської області. З дозволу «Артема» компанія Полєжай провела реконструкцію санаторію, у результаті якої площа приміщень збільшилася до 6226 кв м. У підсумку суди визнали право власності держави на реконструйоване майно санаторію - ігрову залу (другий та третій поверхи спального корпусу), модульну котельню, фізкультурний комплекс з басейном, зоокуток, спортивний майданчик (футбольне поле, тенісний майданчик), дитячий майданчик та огорожу.

Відомостей, де нині перебуває Любов Полєжай, небагато. Раніше повідомлялося, що взимку 2014 року вона разом з Віктором Януковичем втекли до Росії і там народила йому сина. Ще жінка взяла собі своє дівоче прізвище Садикова.

Також минулого року ЗМІ писали, що сімейна пара оселилася у Сочі і займається сільським господарством (начебто, розводить велику рогату худобу і буйволів, вирощує зернові).

Віталій Тараненко, «Главком»