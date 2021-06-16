Харків’янин сідає на чотири роки за систематичне «мінування» сервісного центру МВС і судів

Обвинувачений визнав вину і щиро розкаявся у вчиненому

Київський районний суд Харкова призначив чотири роки позбавлення волі місцевому керівнику двох підприємств, які готують водіїв транспортних засобів, за завідомо неправдиві повідомлення про підготовку вибуху. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на вирок від 10 червня.

Протягом листопада 2020 року-березня 2021 року чоловік дев’ять разів телефонував на лінію «102» і повідомляв про нібито замінування сервісного центру МВС, що на вул. Шевченко, 62 у Харкові, а також «мінування» Харківського апеляційного суду і Господарського суду Харківської області. До місць події для евакуації відвідувачів та працівників і проведення робіт із розмінування приміщень залучалися працівники правоохоронних органів Харкова, підрозділи вибухотехнічної служби ГУ Національної поліції у Харківській області, працівники ДСНС України у Харківській області та екстреної медичної допомоги, за результатами проведення яких інформація про підготовку вибуху не підтвердилась.

У суді обвинувачений визнав вину і щиро розкаявся у вчиненому.

На думку суду, саме покарання у вигляді позбавлення волі з ізоляцією від суспільства буде необхідним і достатнім для виправлення обвинуваченого та попередження вчинення ним нових кримінальних правопорушень.

Як повідомляв «Главком», Дзержинський районний суд Кривого Рогу Дніпропетровської області визнав винним місцевого мешканця, інваліда II групи у завідомо неправдивому повідомленні про підготовку вибуху і призначив покарання у вигляді позбавлення волі на чотири роки, яке замінено на іспитовий термін – два роки.

Перебуваючи у своїй квартирі, увечері 15 лютого 2021 року в обвинуваченого виник злочинний умисел на здійснення завідомо неправдивого повідомлення про підготовку вибуху. Зі свого телефону він набрав «102» та повідомив диспетчеру поліції про замінування квартири батьків президента України. Як з’ясувалося згодом, обвинувачений мав особисту неприязнь до президента та Верховної Ради через свою маленьку пенсію.