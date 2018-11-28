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    Посольство США радить американцям уникати демонстрацій через воєнний стан в Україні

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    Посольство США радить американцям уникати демонстрацій через воєнний стан в Україні

    Посольство США рекомендує американцям в Україні вжити певних заходів

    Посольство США в Україні оприлюднило рекомендації для своїх громадян у зв'язку з запровадженням воєнного стану у 10 областях України.

    Про це йдеться на сайті американського диппредставництва.

    «26 листопада парламент України запровадив 30-денний період воєнного стану з 14:00 28 листопада для 10 областей країни", - йдеться у повідомленні.

    Посольство далі перелічило відповідні області: Вінницька, Луганська, Миколаївська,Одеська, Сумська, Харківська, Чернігівська, Херсонська, Донецька, Запорізька.

    Вказується, що дипломати ще оцінюють, як воєнний стан може вплинути на вищезазначені області. У той же час посольство США надало американцям, що перебувають в Україні наступні поради:

    • Переглянути поїздки в області, на які поширюється дія воєнного стану;
    • Підготуватись, що  присутність поліції в цих областях буде посилена;
    •  Бути готовими до несподіваного  перекриття вулиць, обмеження руху та обшуків;
    • Уникати велелюдних заходів (демонстрацій) ;
    • Контролювати ситуацію довкола  себе;
    • Слідкувати за інформацією у місцевих ЗМІ;
    • Дотримуватися інструкцій місцевих правоохоронних органів;
    • Повідомляти друзів та родину про свою безпеку;
    • Осмислити власні плани з точки зору безпеки;
    • Зареєструвати свої контактні дані в програмі Smart Traveller Program (STEP), щоб отримувати оновлені рекомендації;
    • Стежити за Twitter та веб-сторінкою посольства США для отримання оновленої інформації.

    Нагадаємо, 26 листопада народні депутати підтримали указ президента Петра Порошенка №9338 щодо запровадження воєнного стану в Україні.

    Як повідомлялося, воєнний стан запроваджено в тих областях, де Росія може нанести удар.

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