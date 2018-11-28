Посольство США радить американцям уникати демонстрацій через воєнний стан в Україні



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Посольство США рекомендує американцям в Україні вжити певних заходів

Посольство США в Україні оприлюднило рекомендації для своїх громадян у зв'язку з запровадженням воєнного стану у 10 областях України.

Про це йдеться на сайті американського диппредставництва.

«26 листопада парламент України запровадив 30-денний період воєнного стану з 14:00 28 листопада для 10 областей країни", - йдеться у повідомленні.

Посольство далі перелічило відповідні області: Вінницька, Луганська, Миколаївська,Одеська, Сумська, Харківська, Чернігівська, Херсонська, Донецька, Запорізька.

Вказується, що дипломати ще оцінюють, як воєнний стан може вплинути на вищезазначені області. У той же час посольство США надало американцям, що перебувають в Україні наступні поради:

Переглянути поїздки в області, на які поширюється дія воєнного стану;

Підготуватись, що присутність поліції в цих областях буде посилена;

Бути готовими до несподіваного перекриття вулиць, обмеження руху та обшуків;

Уникати велелюдних заходів (демонстрацій) ;

Контролювати ситуацію довкола себе;

Слідкувати за інформацією у місцевих ЗМІ;

Дотримуватися інструкцій місцевих правоохоронних органів;

Повідомляти друзів та родину про свою безпеку;

Осмислити власні плани з точки зору безпеки;

Зареєструвати свої контактні дані в програмі Smart Traveller Program (STEP), щоб отримувати оновлені рекомендації;

Стежити за Twitter та веб-сторінкою посольства США для отримання оновленої інформації.

Нагадаємо, 26 листопада народні депутати підтримали указ президента Петра Порошенка №9338 щодо запровадження воєнного стану в Україні.

Як повідомлялося, воєнний стан запроваджено в тих областях, де Росія може нанести удар.