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    У світі

    Посольство США в Багдаді огородили бетонною стіною

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    Біля американського посольства в Багдаді проходять масові акції протесту іракців - Посольство США в Багдаді огородили бетонною стіною
    Біля американського посольства в Багдаді проходять масові акції протесту іракців

    Стіна з бетонних блоків заввишки в декілька метрів збудована практично по всьому периметру диппредставництва

    Американське посольство в Багдаді огородили масивними бетонними блоками. Такі заходи було вжито для запобігання можливих нападів іракців на американську місію, розташовану в «зеленій зоні» міста.

    Про це в четвер, 23 січня, повідомив іракський телеканал Al-Sumaria.

    Відзначається, що стіна з бетонних блоків заввишки в декілька метрів збудована практично по всьому периметру диппредставництва. На блоках розміщені попереджувальні знаки і оголошення про заборону наближатися до будівель місії ближче зазначених обмежень.

    Зведення бетонних огорож біля американського диппредставництва завершено перед грандіозною акцією, проведення якої намічено в Багдаді на п'ятницю. До «мільйонної демонстрації» закликав один з лідерів іракських шиїтів Муктада ас-Садр.

    Єдиним гаслом майбутньої ходи стане вимога негайного виведення американських військ із території Іраку.

    Нагадаємо, у січні посольство США в Іраку піддалося обстрілу. Ракети впали поблизу дипустанови. Також біля американського посольства проходять масові акції протесту іракців

    Ірак Багдад дипломатія США акція протест посольство
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