В Іраку поліція застосувала газ і відкрила вогонь для розгону демонстрантів: є загиблі



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Ще щонайменше 25 людей постраждали

У столиці Іраку Багдаді поновилися зіткнення між силами безпеки і демонстрантами, які вимагають розпуску парламенту і проведення дострокових виборів.

Про це повідомляє Al Arabiya.

Для розгону протестувальників на мосту через річку Тигр у районі Ес-Санак силовики відкрили попереджувальний вогонь і застосували сльозогінний газ.

Унаслідок зіткнень один з активістів отримав вогнепальне поранення і помер на місці, ще один помер у лікарні. Ще щонайменше 25 людей постраждали.

A medical source says protester killed as tear gas canister hit him in the head, 7 injured in clashes.



Iraqi security forces says saboteurs attacked barricades in #AlSinak; security forces used non-lethal ways to stop them #Baghdad

pix via @mustafairaqi0 pic.twitter.com/xgJDns8HnH — Osama Bin Javaid (@osamabinjavaid) 17 січня 2020 р.

جسر السنك الان مظاهرات بغداد 17 يناير.



الصور تحت تصرفكم بالنشر والمشاركة

Photo by: @ALiDabDab13 pic.twitter.com/UdfW7vBOs2 — العراق بغداد (@PageIraqBaghdad) 17 січня 2020 р.

Як повідомляють місцеві ЗМІ, у збройних силах заявляють про провокації з боку протестуючих.

Нагадаємо, в неділю, 12 січня, в Іраку обстріляли ракетами з установки «Катюша» військову авіабазу, де розміщуються американські військові.

Раніше повідомлялося, що військовослужбовці США знали про майбутню атаку на американську авіабазу Аль-Асад в Іраку. Так, більшість військ вилетіли з бази, інші ховалися в бункерах за два з половиною години до початку ракетного удару.