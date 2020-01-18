В Іраку поліція застосувала газ і відкрила вогонь для розгону демонстрантів: є загиблі
Ще щонайменше 25 людей постраждали
У столиці Іраку Багдаді поновилися зіткнення між силами безпеки і демонстрантами, які вимагають розпуску парламенту і проведення дострокових виборів.
Про це повідомляє Al Arabiya.
Для розгону протестувальників на мосту через річку Тигр у районі Ес-Санак силовики відкрили попереджувальний вогонь і застосували сльозогінний газ.
Унаслідок зіткнень один з активістів отримав вогнепальне поранення і помер на місці, ще один помер у лікарні. Ще щонайменше 25 людей постраждали.
A medical source says protester killed as tear gas canister hit him in the head, 7 injured in clashes.— Osama Bin Javaid (@osamabinjavaid) 17 січня 2020 р.
Iraqi security forces says saboteurs attacked barricades in #AlSinak; security forces used non-lethal ways to stop them #Baghdad
pix via @mustafairaqi0 pic.twitter.com/xgJDns8HnH
#Iraq few hours ago from Alsinak bridge in #Baghdad . The anti-riots forces using excessive force against the peaceful demonstrators using live ammunition and tear gas canisters..#FridayFeeling #SaveTheIraqiPeople #IraqProtests pic.twitter.com/SYI6vgJ9RO— Zahraa Nawaf (@zozofifo) 17 січня 2020 р.
جسر السنك الان مظاهرات بغداد 17 يناير.— العراق بغداد (@PageIraqBaghdad) 17 січня 2020 р.
الصور تحت تصرفكم بالنشر والمشاركة
Photo by: @ALiDabDab13 pic.twitter.com/UdfW7vBOs2
Як повідомляють місцеві ЗМІ, у збройних силах заявляють про провокації з боку протестуючих.
Нагадаємо, в неділю, 12 січня, в Іраку обстріляли ракетами з установки «Катюша» військову авіабазу, де розміщуються американські військові.
Раніше повідомлялося, що військовослужбовці США знали про майбутню атаку на американську авіабазу Аль-Асад в Іраку. Так, більшість військ вилетіли з бази, інші ховалися в бункерах за два з половиною години до початку ракетного удару.