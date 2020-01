В Іраку поліція застосувала газ і відкрила вогонь для розгону демонстрантів: є загиблі

Ще щонайменше 25 людей постраждали

У столиці Іраку Багдаді поновилися зіткнення між силами безпеки і демонстрантами, які вимагають розпуску парламенту і проведення дострокових виборів.

Про це повідомляє Al Arabiya.

Для розгону протестувальників на мосту через річку Тигр у районі Ес-Санак силовики відкрили попереджувальний вогонь і застосували сльозогінний газ.

Унаслідок зіткнень один з активістів отримав вогнепальне поранення і помер на місці, ще один помер у лікарні. Ще щонайменше 25 людей постраждали.

A medical source says protester killed as tear gas canister hit him in the head, 7 injured in clashes.



Iraqi security forces says saboteurs attacked barricades in #AlSinak; security forces used non-lethal ways to stop them #Baghdad

pix via @mustafairaqi0 pic.twitter.com/xgJDns8HnH