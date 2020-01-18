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    В Іраку поліція застосувала газ і відкрила вогонь для розгону демонстрантів: є загиблі

    • Розсилка
    В Іраку поліція застосувала газ і відкрила вогонь для розгону демонстрантів: є загиблі

    Ще щонайменше 25 людей постраждали

    У столиці Іраку Багдаді поновилися зіткнення між силами безпеки і демонстрантами, які вимагають розпуску парламенту і проведення дострокових виборів.

    Про це повідомляє Al Arabiya.

    Для розгону протестувальників на мосту через річку Тигр у районі Ес-Санак силовики відкрили попереджувальний вогонь і застосували сльозогінний газ.

    Унаслідок зіткнень один з активістів отримав вогнепальне поранення і помер на місці, ще один помер у лікарні. Ще щонайменше 25 людей постраждали.

    Як повідомляють місцеві ЗМІ, у збройних силах заявляють про провокації з боку протестуючих.

    Нагадаємо, в неділю, 12 січня, в Іраку обстріляли ракетами з установки «Катюша» військову авіабазу, де розміщуються американські військові.

    Раніше повідомлялося, що військовослужбовці США знали про майбутню атаку на американську авіабазу Аль-Асад в Іраку. Так, більшість військ вилетіли з бази, інші ховалися в бункерах за два з половиною години до початку ракетного удару.

    Ірак ЗМІ газ військові
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