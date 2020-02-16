У США стартувала ракета Antares з кораблем Cygnus



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Корабель доставить на МКС корисний вантаж

Успішний запуск ракети-носія середнього класу «Антарес» американсько-українського виробницта відбувся у Центрі космічних польотів на острові Уоллопс (штат Вірджинія, США).

Про це передає пресслужба держпідприємства «Конструкторське бюро «Південне».

Зазначається, що 15 лютого о 22:21 за київським часом (15:21 за північноамериканським східним часом) ракета вивела на орбіту 13-й автоматичний вантажний корабель Cygnus, який має доставити на МКС корисний вантаж масою 3750 кг на замовлення NASA.

«Ракета-носій складається з двох ступенів та космічного вантажного корабля Cygnus (третій ступінь). Основну конструкцію першого ступеня «Антарес» розробило КБ «Південне», а виготовило ВО «Південний машинобудівний завод ім. О.М. Макарова» у кооперації з українськими підприємствами «Хартрон-АРКОС» (Харків), «Київприлад» (Київ), «Хартрон-Юком» (Запоріжжя), «Чезара», «Рапід» (Чернігів) та ін.», - зазначили у пресслужбі бюро.

Нагадаємо, 9 лютого Іран втретє з початку року не зміг вивести на орбіту супутник дистанційного зондування землі «Зафар».

Нагадаємо, 9 лютого Японія провела успішний запуск ракети із супутником, призначеним для збирання розвідувальних даних.

Також цього тижня у НАТО заявили про переслідування американського супутника російським.