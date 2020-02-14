Пентагон й надалі допомагатиме Україні з обороною



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Глава Пентагону Марк Еспер

Переговори глав оборонних відомств США й України відбулися в Брюсселі

Офіційний Вашингтон підтвердив наміри щодо непохитної підтримки України, а також зусиль, спрямованих на посилення оборонних можливостей українського війська, яке протистоїть натиску російської агресії.

Про це йшлося під час зустрічі глави Пентагону Марка Еспера з міністром оборони України Андрієм Загороднюком, повідомили в п'ятницю в оборонному відомстві США.

«Міністр оборони Еспер підкреслив, що Сполучені Штати залишаються непохитними у підтримці суверенітету й територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів», - підкреслили в американському відомстві.

При цьому, США підтвердили намір продовжити зусилля з метою «нарощування можливостей українських сил більш ефективно оборонятися від російської агресії». Міністр оборони США також погодився з необхідністю посилення внеску європейських союзників у місію підтримки України у сфері безпеки.

Переговори глав оборонних відомств США й України відбулися в Брюсселі, на міністерській зустрічі в рамках Північноатлантичного Альянсу, уточнили в Пентагоні.

Як повідомлялося, три європейські неурядові організації, включаючи авторитетну Мюнхенську безпекову конференцію, у співпраці з Російською радою міжнародних справ, оприлюднили документ за назвою «12 кроків для більшої безпеки України та євроатлантичного регіону».

Цей документ, по суті, має на меті відновлення співпраці Заходу з Росією без деокупації Криму та без виконання вимог України щодо Донбасу. Він пропонує, зокрема, поступове зняття санкцій з Росії, зближення між РФ із Євросоюзом. Також планом пропонується запуск всеукраїнського загальнонаціонального діалогу щодо визначення нової ідентичності України, який врахує погляд сусідів України, включаючи Росію.

У документі зазначається, що в його розробці брали участь троє українських експертів: Василь Філіпчук, Олександр Чалий та Олексій Семеній. Всі троє відомі в експертній спільноті як ті, хто тяжіє до співпраці з РФ та до врахування інтересів Росії.

У США вже назвали неприйнятним «мюнхенський план».

Однак вже за кілька годин скандальний документ просто зник із сайту Мюнхенської конференції. Пояснень щодо цього поки не було.

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