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    У світі

    В Іраку вбили військовослужбовця США

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    Військовослужбовець США загинув&nbsp;в іракській провінції Ніневія - В Іраку вбили військовослужбовця США
    Військовослужбовець США загинув в іракській провінції Ніневія

    Загиблий американець був консультантом іракських сил безпеки

    Військовослужбовець Сполучених Штатів, який консультував іракські сили безпеки, був убитий у суботу в північній провінції Ніневія.

    Про це заявили в очолюваній США міжнародної коаліції, яка бореться з «Ісламським державою», передає Reuters.

    «Один військовослужбовець США загинув сьогодні (10 серпня – ред.) під час місії іракських сил безпеки в іракській провінції Ніневія, коли консультував і супроводжував (іракські сили безпеки – ред.) під час запланованої операції», – йдеться у повідомленні.

    Ім’я військовослужбовця не оприлюднюватиметься, поки про його загибель не будуть повідомлені найближчі родичі.

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    У червні повідомлялося, що військову базу Балад, в якій знаходяться сили США, збираються покинути близько 400 співробітників через «потенційні загрози безпеки».

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