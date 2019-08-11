В Іраку вбили військовослужбовця США



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Військовослужбовець США загинув в іракській провінції Ніневія

Загиблий американець був консультантом іракських сил безпеки

Військовослужбовець Сполучених Штатів, який консультував іракські сили безпеки, був убитий у суботу в північній провінції Ніневія.

Про це заявили в очолюваній США міжнародної коаліції, яка бореться з «Ісламським державою», передає Reuters.

«Один військовослужбовець США загинув сьогодні (10 серпня – ред.) під час місії іракських сил безпеки в іракській провінції Ніневія, коли консультував і супроводжував (іракські сили безпеки – ред.) під час запланованої операції», – йдеться у повідомленні.

Ім’я військовослужбовця не оприлюднюватиметься, поки про його загибель не будуть повідомлені найближчі родичі.

У червні повідомлялося, що військову базу Балад, в якій знаходяться сили США, збираються покинути близько 400 співробітників через «потенційні загрози безпеки».