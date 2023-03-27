«Поспішали» на фронт, але не доїхали: У ГУР розповіли про інцидент на Кримському мост (фото)

П’ять бронеавтомобілів російських терористів З-СТС «Ахмат» не доїхали до зони бойових дій у Херсонській області

26 березня колона із п'яти бронеавтомобілів російських терористів З-СТС «Ахмат» рухалася через Кримський міст, однак через недотримання дистанції, а також перевищення швидкості не зуміла подолати відповідний маршрут, зазнавши значних ушкоджень. Про це йдеться в повідомленні Головного управління розвідки Міністерства оборони України в Telegram.

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«26 березня колона з п'яти машин З-СТС 34-ї окремої мотострілецької бригади їхала Кримським мостом у напрямку окупованого Криму. Втім, за офіційними даними, здолати свій шлях до кінця їм перешкодило «перевищення швидкості та недотримання безпечної відстані під час руху у складі колони», – зазначили у розвідці.

Як результат, додали в ГУР, чотири з п'яти машин потребують значного ремонту. «Ахмати» їхали до Херсонської області та мали доукомплектувати підрозділи окупантів, які діють на Придніпровському напрямку», – повідомили у ГУР.

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