Головна Новини
search button user button menu button

«Поспішали» на фронт, але не доїхали: У ГУР розповіли про інцидент на Кримському мост (фото)

Андрій Тернопільський
glavcom.ua
«Поспішали» на фронт, але не доїхали: У ГУР розповіли про інцидент на Кримському мост (фото)

П’ять бронеавтомобілів російських терористів З-СТС «Ахмат» не доїхали до зони бойових дій у Херсонській області

26 березня колона із п'яти бронеавтомобілів російських терористів З-СТС «Ахмат» рухалася через Кримський міст, однак через недотримання дистанції, а також перевищення швидкості не зуміла подолати відповідний маршрут, зазнавши значних ушкоджень. Про це йдеться в повідомленні Головного управління розвідки Міністерства оборони України в Telegram.

«26 березня колона з п'яти машин З-СТС 34-ї окремої мотострілецької бригади їхала Кримським мостом у напрямку окупованого Криму. Втім, за офіційними даними, здолати свій шлях до кінця їм перешкодило «перевищення швидкості та недотримання безпечної відстані під час руху у складі колони», – зазначили у розвідці.

«Поспішали» на фронт, але не доїхали: У ГУР розповіли про інцидент на Кримському мост (фото) фото 1

Як результат, додали в ГУР, чотири з п'яти машин потребують значного ремонту. «Ахмати» їхали до Херсонської області та мали доукомплектувати підрозділи окупантів, які діють на Придніпровському напрямку», – повідомили у ГУР.

Читайте також: Крах путінського режиму почнеться з Криму

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
70K
ISW вказав, що змусить Путіна розпочати переговори на умовах України
58K
Суд ув’язнив ухилянта, який відмовився від високої зарплати у війську
53K
Утікає з країни? Митрополита Павла застукали у паспортному столі (відео)
47K
Росія чекає на початок переговорів. І навіть окреслила дату
31K
Кому перерахують пенсії у квітні: названо категорії українців
24K
Стали відомі нові деталі смерті російського командира, який організував Іловайський котел

Новини

«Поспішали» на фронт, але не доїхали: У ГУР розповіли про інцидент на Кримському мост (фото)
Сьогодні, 22:30
Сили оборони знищили безпілотник, що корегував роботу ворожої артилерії (відео)
Сьогодні, 12:17
Ворог веде штурмові дії в районах трьох міст – Генштаб
Сьогодні, 06:28
Відео бачило все село. Журналістка розповіла шокуючі деталі про зґвалтування на Закарпатті
Вчора, 17:00
Співавтор закону про деколонізацію спрогнозував, коли вулиці очистяться від російських назв
25 березня, 21:32
Генерал Муженко: У нас є всі можливості розгромити Росію
25 березня, 16:16

Прес-релізи

Стартував конкурс, за яким ветерани можуть отримати 1,5 мільйона гривень на відкриття та розвиток бізнесу
Стартував конкурс, за яким ветерани можуть отримати 1,5 мільйона гривень на відкриття та розвиток бізнесу
24 березня, 10:30
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту