Потепління в Україну прийде з дощами: прогноз погоди на 4 березня



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У деяких регіонах країни температура повітря вдень підвищиться до +14

4 березня в Україні синоптики прогнозують дощ. У деяких регіонах країни температура повітря вдень підвищиться до +14.

Про це повідомляє «Укргідрометцентр».

У понеділок в центральній та північній частині країни синоптики прогнозують дощ, на заході - слабкий дощ, а на півдні - без опадів. У Сумській, Харківській, Луганській та Донецькій областях синоптики прогнозують сніг з дощем.

На півночі України у цей день синоптики прогнозують 6...11 градусів тепла, а вночі -3...2 градуси. У західних областях вдень очікується 10...14 градусів тепла, а вночі 1...4.

На сході вдень буде 4...6 градусів тепла, а вночі -1...-4.

На півдні України у цей день синоптики прогнозують 7...11 градусів тепла, а вночі -1...1.

У центральних областях вдень очікується 5...10 градусів тепла, а вночі 0...-2.

У Києві в цей день синоптики прогнозують дощ. Температура повітря підвищиться до 7...9 градусів тепла, а вночі опуститься до -1...1 градуса.