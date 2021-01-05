Потім буде гірке похмілля. Експерт пояснив, чому Україні не слід проводити Олімпіаду

У 2016 році Олімпійські ігри відбулися в Ріо-де-Жанейро. Через пів року на стадіоні була розруха

У 2016 році Олімпійські ігри відбулися в Ріо-де-Жанейро. Через пів року на стадіоні була розруха

Гутцайт: «Зимовими видами спорту об’єктивно в Україні займаються не так багато людей»

Заява міністра молоді та спорту Вадима Гутцайта щодо ймовірного проведення Олімпійських ігор в Україні у 2030-му чи 2032-му роках має популістський характер. Про це розповів радник ексміністра молоді і спорту України Ігоря Жданова Павло Булгак на своїй сторінці в мережі Facebook.

За його словами, перш ніж ставити амбітні цілі, Гутцайту варто думати про те, кому буде потрібна зимова інфраструктура після завершення змагань. Українська влада й Міністерство спорту має адекватно оцінювати свої сили і фінансові можливості.



«Зимовими видами спорту об’єктивно в Україні займаються не так багато людей, особливо на професійному рівні. Хто буде потім утримувати всю цю інфраструктуру та в скільки це обійдеться кожному платникові податків додатково до вже витрачених на будівництво шалених коштів. Я вже не кажу про корупційні втрати при підготовці до дорослої зимової Олімпіади, бо перед очима кейс Євро-2012 і мільярдні борги, які на довгі роки повисли на Державному бюджеті», – зазначив він.

Булгак додав, що є маса прикладів, коли в десятки разів заможніші країни та міста останніми роками відмовлялися від проведення Олімпійських ігор: Гамбург, Будапешт, Рим, Калгарі, Швейцарія. Усі вони вважали за краще направити суспільні кошти на інші соціально значущі потреби.

«Максимум на що може претендувати і, що може потягнути наша країна в далекій перспективі – це юнацькі зимові або юнацькі літні Олімпійські ігри. І боротися за них варто лише тоді, коли будуть вирішені інші проблеми українського спорту. Коли ми, нарешті, забезпечимо нормально оборону, медицину, освіту, соціалку, гідні зарплати й пенсії. Коли країна демонструватиме стабільне економічне зростання та матиме достатній запас міцності, щоби пережити післяолімпійське похмілля», – сказав експерт.

Нагадаємо, господар зимової Олімпіади-2030 визначиться у 2023 році на конгресі Міжнапродного олімпійського комітету. До 2025 року має бути визначений господар літньої Олімпіади-2032 (точна дата поки невідома).

Намір боротися за проведення зимової Олімпіади-2030 мають Японія (Саппоро), США (Солт-Лейк-Сіті), спільна заявка Іспанії, Андорри та Франції (Барселона-Піренеї). Також про намір заявляла Канада (Ванкувер) та Україна.