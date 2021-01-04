  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Міністр Гутцайт повідомив, коли Україна збирається провести Олімпіаду

    • Розсилка
    Вадим Гутцайт - Міністр Гутцайт повідомив, коли Україна збирається провести Олімпіаду
    Вадим Гутцайт
    Світлина - Киев.Власть

    Наразі влада визначається, за які саме Ігри боротися

    Міністр молоді і спорту Вадим Гутцайт відповів на запитання, коли можливе проведення Олімпіади в Україні.

    «Ми дивимося на 2030 та 2032 роки, - сказав Вадим Маркович у коментарі Суспільне.Спорт. –Оцінюємо, де проводити в Україні, скільки це буде коштувати. Більше дивимося на зимову Олімпіаду. Обговорюємо також юнацькі Олімпійські ігри, чи одразу амбітна ціль – доросла Олімпіада».

    Мова йде саме про 2030-2032 роки, адже тоді, за словами Гутцайта, Україна може бути готовою до проведення таких змагань.

    «Ми вважаємо, що через 10 років у нас в країні буде розвиток, і ми будемо спроможні провести Олімпійські ігри», - каже міністр.

    Міністр спорту також зазначив, що проведення Олімпіади – це амбітна ціль, яка допоможе створити робочі місця.

    «Нам потрібно ставити амбітні цілі. Провести Олімпіаду – це класна ціль для нас. Що таке Олімпіада? Ми будемо будувати інфраструктуру, будемо залучати усіх, будуть вільні [робочі] місця, щоб люди не їхали закордон, а працювали в Україні для побудови спортивних об'єктів. До нас будуть приїжджати туристи – це туризм», - говорить Вадим Маркович.

    Господар зимової Олімпіади-2030 визначиться у 2023 році на конгресі Міжнапродного олімпійського комітету. До 2025 року має бути визначений господар літньої Олімпіади-2032 (точна дата поки невідома).

    Намір боротися за проведення зимової Олімпіади-2030 мають Японія (Саппоро), США (Солт-Лейк-Сіті), спільна заявка Іспанії, Андорри та Франції (Барселона-Піренеї). Також про намір заявляла Канада (Ванкувер) та Україна.

    Намір боротися за проведення літньої Олімпіади-2032 мають Індія (Мумбай), Індонезія (Джакарта), Катар (Доха), Німеччина (Рейнсько-Рурський регіон), Іспанія (Мадрид), Австралія (Квінзленд).

     Читайте також: Сандей Аделаджа, московські батюшки і забудовники. Чому спорту так важко в Олімпійському коледжі
    Теги: спорт Олімпійські ігри (Олімпіада) Юнацькі Олімпійські ігри Вадим Гутцайт
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies