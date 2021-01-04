Міністр Гутцайт повідомив, коли Україна збирається провести Олімпіаду

Наразі влада визначається, за які саме Ігри боротися

Міністр молоді і спорту Вадим Гутцайт відповів на запитання, коли можливе проведення Олімпіади в Україні.

«Ми дивимося на 2030 та 2032 роки, - сказав Вадим Маркович у коментарі Суспільне.Спорт. –Оцінюємо, де проводити в Україні, скільки це буде коштувати. Більше дивимося на зимову Олімпіаду. Обговорюємо також юнацькі Олімпійські ігри, чи одразу амбітна ціль – доросла Олімпіада».

Мова йде саме про 2030-2032 роки, адже тоді, за словами Гутцайта, Україна може бути готовою до проведення таких змагань.

«Ми вважаємо, що через 10 років у нас в країні буде розвиток, і ми будемо спроможні провести Олімпійські ігри», - каже міністр.

Міністр спорту також зазначив, що проведення Олімпіади – це амбітна ціль, яка допоможе створити робочі місця.

«Нам потрібно ставити амбітні цілі. Провести Олімпіаду – це класна ціль для нас. Що таке Олімпіада? Ми будемо будувати інфраструктуру, будемо залучати усіх, будуть вільні [робочі] місця, щоб люди не їхали закордон, а працювали в Україні для побудови спортивних об'єктів. До нас будуть приїжджати туристи – це туризм», - говорить Вадим Маркович.

Господар зимової Олімпіади-2030 визначиться у 2023 році на конгресі Міжнапродного олімпійського комітету. До 2025 року має бути визначений господар літньої Олімпіади-2032 (точна дата поки невідома).

Намір боротися за проведення зимової Олімпіади-2030 мають Японія (Саппоро), США (Солт-Лейк-Сіті), спільна заявка Іспанії, Андорри та Франції (Барселона-Піренеї). Також про намір заявляла Канада (Ванкувер) та Україна.

Намір боротися за проведення літньої Олімпіади-2032 мають Індія (Мумбай), Індонезія (Джакарта), Катар (Доха), Німеччина (Рейнсько-Рурський регіон), Іспанія (Мадрид), Австралія (Квінзленд).