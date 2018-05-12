Потужні грози та зливи накриють частину України: прогноз погоди на 12 травня
- Сьогодні, 06:03
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Центр та схід України накриють грози та зливиПогода в Україні у суботу, 12 травня, розділить Україну на два фронти. У західних областях спостерігатиметься сонячна погода з комфортною температурою повітря, а центр та схід України накриють грози та зливи.
Як інформує синоптик Наталка Діденко, у східних областях відчутно похолоднішає.
Так, у західних областях буде +20+22 і переважно сонячно.
Приблизно така ж температура повітря і без опадів спостерігатиметься у південних областях та в Криму.
А от у східних областях стовпчики термометрів опустяться навіть до +13 і практично у всіх областях пройдуть дощі, а подекуди й грози.