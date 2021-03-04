На станціях метро «Університет» і «Хрещатик» шукають вибухівку

На двох станція метро шукають вибухівку

Станції зачинили, триває перевірка

У Київському метрополітені зачинили на вхід та вихід дві центральні станції та пересадний вузол. Йдеться про станції метро «Університет» і «Хрещатик» та пересадний вузол на синю гілку.

Про це повідомили на Facebook-сторінці Київського метрополітену.

У дописі зазначили, що станції метро «Університет» і «Хрещатик», а також пересадний вузол на «Майдан Незалежності» зачинено на вхід та вихід.

«Надійшов анонімний дзвінок про мінування», – пояснили в метрополітені.

Наразі триває перевірка станцій.

Нагадаємо, Верховна Рада України ухвалила законопроєкт, яким посилюється відповідальність за завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян.

Зловмисникам відтепер загрожує до восьми років із конфіскацією майна.