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    На станціях метро «Університет» і «Хрещатик» шукають вибухівку

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    На двох станція метро шукають вибухівку - На станціях метро «Університет» і «Хрещатик» шукають вибухівку
    На двох станція метро шукають вибухівку
    Ілюстраційне фото

    Станції зачинили, триває перевірка

    У Київському метрополітені зачинили на вхід та вихід дві центральні станції та пересадний вузол. Йдеться про станції метро «Університет» і «Хрещатик» та пересадний вузол на синю гілку.

    Про це повідомили на Facebook-сторінці Київського метрополітену.

    У дописі зазначили, що станції метро «Університет» і «Хрещатик», а також пересадний вузол на «Майдан Незалежності» зачинено на вхід та вихід.

    «Надійшов анонімний дзвінок про мінування», – пояснили в метрополітені.

    Наразі триває перевірка станцій.

    Нагадаємо, Верховна Рада України ухвалила законопроєкт, яким посилюється відповідальність за завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян.

    Зловмисникам відтепер загрожує до восьми років із конфіскацією майна.

    Теги: метро вибухівка Хрещатик
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