У Вінницькій міськраді шукали вибухівку
З'ясувалося, що на першому поверсі мерії знайшли невідомий пакунок
Сьогодні, 31 березня, близько 16:00 до будівлі Вінницької міськради прибули поліцейські, рятувальники, вибухотехніки та співробітники інших оперативних служб. Про це повідомляє NаПарижі.
З'ясувалося, що на першому поверсі мерії знайшли невідомий пакунок. На місце відразу ж направили співробітників відповідних служб. Правоохоронці огородили частину майдану Незалежності. На першому поверсі міськради працювали вибухотехніки.
Як виявилося згодом, це була навчальна операція СБУ – перевіряли пильність та реакцію на повідомлення.
Тим часом, Служба безпеки України виявила в Луганській області три тайники, які належали учасникам незаконних збройних формувань. Серед вилученого бойові елементи реактивної системи залпового вогню «Смерч» та понад