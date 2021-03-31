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    У Вінницькій міськраді шукали вибухівку

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    Правоохоронці огородили частину майдану Незалежності - У Вінницькій міськраді шукали вибухівку
    Правоохоронці огородили частину майдану Незалежності
    фото: naparise.com

    З'ясувалося, що на першому поверсі мерії знайшли невідомий пакунок

    Сьогодні, 31 березня, близько 16:00 до будівлі Вінницької міськради прибули поліцейські, рятувальники, вибухотехніки та співробітники інших оперативних служб. Про це повідомляє NаПарижі.

    З'ясувалося, що на першому поверсі мерії знайшли невідомий пакунок. На місце відразу ж направили співробітників відповідних служб. Правоохоронці огородили частину майдану Незалежності. На першому поверсі міськради працювали вибухотехніки.

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    У Вінницькій міськраді шукали вибухівку
    У Вінницькій міськраді шукали вибухівку

    Як виявилося згодом, це була навчальна операція СБУ – перевіряли пильність та реакцію на повідомлення.

    Тим часом, Служба безпеки України виявила в Луганській області три тайники, які належали учасникам незаконних збройних формувань. Серед вилученого бойові елементи реактивної системи залпового вогню «Смерч» та понад 30 кг вибухових речовин.

    Теги: СБУ міськрада Вінниця вибухівка рятувальники
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