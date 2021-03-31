У Вінницькій міськраді шукали вибухівку

З'ясувалося, що на першому поверсі мерії знайшли невідомий пакунок

Сьогодні, 31 березня, близько 16:00 до будівлі Вінницької міськради прибули поліцейські, рятувальники, вибухотехніки та співробітники інших оперативних служб. Про це повідомляє NаПарижі.

З'ясувалося, що на першому поверсі мерії знайшли невідомий пакунок. На місце відразу ж направили співробітників відповідних служб. Правоохоронці огородили частину майдану Незалежності. На першому поверсі міськради працювали вибухотехніки.

Як виявилося згодом, це була навчальна операція СБУ – перевіряли пильність та реакцію на повідомлення.