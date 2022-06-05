Турецькі ЗМІ анонсували зустріч представників України, ООН та Росії

У Стамбулі відбудеться четверта зустріч з питання вивезення зерна з портів України

Найближчими днями у Стамбулі може відбутися тристороння зустріч представників України, ООН та Росії, на якій ітиметься про вивезення зерна з портів України. Про це повідомляє CNN Türk.

«У Стамбулі відбудеться четверта зустріч з питання вивезення зерна з портів України... У зустрічі візьмуть участь представники України, Росії та ООН», – інформує телеканал.

При цьому вказується, що зустріч очікується «найближчими днями».

МЗС Туреччини анонсувало на 8 червня візит до країни російської делегації на чолі з Сергієм Лавровим.

Під час зустрічі будуть говорити про відкриття коридорів для вивезення зерна з портів України.

«Лавров приїжджає до Туреччини 8 червня. Ми повідомили про це українську сторону. Я сказав міністру закордонних справ Дмитру Кулебі, що ми не хочемо створювати враження, що наші двері завжди відкриті й ми зустрічаємося лише з однією стороною. Він (Лавров - ред.) приїде з військовою делегацією. Ми сядемо з нашим Міністерством національної оборони, військовими та всіма причетними та обговоримо питання того, що технічно потрібно зробити для формування цього безпечного коридору, щоб кораблі заходили й виходили», – заявив Чавушоглу.

До слова, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган у понеділок, 30 травня, провів телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським. Лідери держав обговорили останні події українсько-російської війни. Як стало відомо 28 травня, президент Російської Федерації Володимир Путін готовий провести переговори з главою України Володимиром Зеленським. Про це він заявив у розмові з французьким лідером Емануелем Макроном та канцлером Німеччини Олафом Шольцом.