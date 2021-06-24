Пожежа на підстанції знеструмила північні райони Санкт-Петербургу

Пожежа на підстанції в Ленінградській області РФ занурила у морок кілька кварталів на півночі міста Санкт-Петербурга в морок

На восьми трамвайних коліях зупинився рух. Світлофори згасли

Пожежа на підстанції в Ленінградській області РФ занурила у морок кілька кварталів на півночі міста Санкт-Петербурга в морок. Зупинився громадський електричний транспорт, розповідає Фонтанка.ру.

Повідомлення про відключення електрики посипалися після десятої вечора 23 червня 2021 року.

Світло зникло в Калінінському районі. Знеструмленими опинилися проспекти Просвіта й Луначарського. На восьми трамвайних коліях зупинився рух. Світлофори згасли. Потяги в метро поїхали зі збільшеним інтервалом.

TopSPB наводить цифру в 265 будинків, переважну більшість з яких складають багатоповерхівки, в яких зникло світло та вода, оскільки водопровідні станції теж опинилися без живлення.

Адміністрація Ленобласті повідомляє, що причиною аварії на мережах півночі Петербурга і в найближчих передмістях стала розгерметизація трансформатора на підстанції, суміжній з ТЕЦ в Новому Дев'яткіному, через що - після перших фото й відео задимлення у цьому місці - й пішла неперевірена інформація про чи то пожежу, чи то вибух на електростанції.

При цьому місцеві жителі писали в соцмережах, що чули звук, схожий на гучний вибух.

За останніми офіційними даними від керівництва Ленінградської області РФ, загоряння на підстанції локалізовано. Обійшлося без жертв.

Попередньою причиною аварії на підстанції названо нечувану спеку.

Як вже передавав «Главком», українці почали масово вмикати кондиціонери, за рахунок чого показники зі споживання електроенергії сягли не баченого раніше максимуму.

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