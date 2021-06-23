Асфальт розжарюється до +50°С. Дороги в Києві рятують холодним душем (відео)

Магістралі столиці миють з 23:00 до 6:00

У столиці вже декілька днів триває спека. Вдень температура повітря сягає понад +30°С, температура асфальту – +50°С і вище.

Тому в Києві комунальні служби влаштовують холодний душ для доріг. Про це повідомив заступник голови Київської міської держадміністрації Олександр Густєлєв на своїй сторінці у Facebook.

«Інтенсивний полив і миття не тільки змивають пил і бруд з доріг та запобігають передчасній деформації дорожнього покриття, а й зменшують кількість випарів від гарячого асфальту та концентрацію шкідливих речовин у повітрі», – зазначив він.

Щоденно близько 70 одиниць спеціалізованої техніка комунальної корпорації «Київавтодор» проводять миття магістральних вулиць у проміжку з 23:00 до 6:00 години ранку, коли на них трафік найменший. Інші вулиці поливаються упродовж доби.

Як повідомлялося, з 20 червня в Києві діє заборона в’їзду великовагового транспорту до столиці за температури +28°С і вище. Зокрема, обмежується в’їзд великовагового автотранспорту вагою понад 24 тонни і навантаженням на вісь понад 7 тонн. Обмеження здійснюється на всіх під’їздах до Києва.

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