Пожежа в німецькій багатоповерхівці: четверо загиблих та 23 постраждалих

Ймовірно, вогонь виник на першому або другому поверсі будівлі, а потім швидко дістався до вищих поверхів

У німецькому місті Саарбрюкен внаслідок пожежі в одному з багатоквартирних будинків загинули щонайменше чотири людини. Ще 23 особи постраждали. Про це повідомляє ABC News. За інформацією місцевої влади, пожежа сталася у багатоповерхівці. Ймовірно, вогонь виник на першому або другому поверсі будівлі,



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Рятувальники на місці пожежі

Ймовірно, вогонь виник на першому або другому поверсі будівлі, а потім швидко дістався до вищих поверхів

У німецькому місті Саарбрюкен внаслідок пожежі в одному з багатоквартирних будинків загинули щонайменше чотири людини. Ще 23 особи постраждали.

Про це повідомляє ABC News.

За інформацією місцевої влади, пожежа сталася у багатоповерхівці. Ймовірно, вогонь виник на першому або другому поверсі будівлі, а потім швидко дістався до вищих поверхів.

Також повідомляється, що у гасінні пожежі та порятунку людей взяли участь 100 пожежників та 25 поліцейських.

Наразі поліція встановлює причину інциденту.

Нагадаємо, 2 грудня на Житомирщині сталася смертельна пожежа в приватному дерев’яному житловому будинку, жертвами якої стали двоє дітей.