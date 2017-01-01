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    Пожежа в німецькій багатоповерхівці: четверо загиблих та 23 постраждалих

    Ймовірно, вогонь виник на першому або другому поверсі будівлі, а потім швидко дістався до вищих поверхів
    У німецькому місті Саарбрюкен внаслідок пожежі в одному з багатоквартирних будинків загинули щонайменше чотири людини. Ще 23 особи постраждали. Про це повідомляє  ABC News. За інформацією місцевої влади, пожежа сталася у  багатоповерхівці. Ймовірно, вогонь виник на першому або другому поверсі будівлі,
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    Рятувальники на місці пожежі
    Рятувальники на місці пожежі

    Ймовірно, вогонь виник на першому або другому поверсі будівлі, а потім швидко дістався до вищих поверхів

    У німецькому місті Саарбрюкен внаслідок пожежі в одному з багатоквартирних будинків загинули щонайменше чотири людини. Ще 23 особи постраждали.

    Про це повідомляє  ABC News.

    За інформацією місцевої влади, пожежа сталася у  багатоповерхівці. Ймовірно, вогонь виник на першому або другому поверсі будівлі, а потім швидко дістався до вищих поверхів.

    Також повідомляється, що у гасінні пожежі та порятунку людей взяли участь 100 пожежників та 25 поліцейських.

    Наразі поліція встановлює причину інциденту.

    Нагадаємо, 2 грудня на Житомирщині сталася смертельна пожежа в приватному дерев’яному житловому будинку, жертвами якої стали двоє дітей.

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