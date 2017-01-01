Пожежа в німецькій багатоповерхівці: четверо загиблих та 23 постраждалих
- Сьогодні, 07:49
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Рятувальники на місці пожежі
Ймовірно, вогонь виник на першому або другому поверсі будівлі, а потім швидко дістався до вищих поверхів
У німецькому місті Саарбрюкен внаслідок пожежі в одному з багатоквартирних будинків загинули щонайменше чотири людини. Ще 23 особи постраждали.
Про це повідомляє ABC News.
За інформацією місцевої влади, пожежа сталася у багатоповерхівці. Ймовірно, вогонь виник на першому або другому поверсі будівлі, а потім швидко дістався до вищих поверхів.
Також повідомляється, що у гасінні пожежі та порятунку людей взяли участь 100 пожежників та 25 поліцейських.
Наразі поліція встановлює причину інциденту.
Нагадаємо, 2 грудня на Житомирщині сталася смертельна пожежа в приватному дерев’яному житловому будинку, жертвами якої стали двоє дітей.