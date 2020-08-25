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    Працював менше місяця. Венедіктова звільнила Піскуна

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    61-річний Святослав Піскун тричі обіймав посаду генпрокурора - Працював менше місяця. Венедіктова звільнила Піскуна
    61-річний Святослав Піскун тричі обіймав посаду генпрокурора
    Фото: Lb.ua

    Наприкінці липня Венедіктова призначила Піскуна своїм радником

    Генеральний прокурор Ірина Венедіктова звільнила Святослава Піскуна з посади свого позаштатного радника.

    Про це пише Центр протидії корупції у Фейсбуці.

    «Генпрокурорка Ірина Венедіктова звільнила свого радника Святослава Піскуна. Він пробув на посаді менше місяця», - йдеться у повідомленні.

    ЗМІ з посиланням на джерела в органах прокуратури також повідомляють, що Піскуна звільнено наказом. Однак про причини поки що ніхто не повідомляє.

    Поки що Офіс генерального прокурора не надав офіційного коментаря з цього приводу.

    Нагадаємо, наприкінці липня Венедіктова призначила Піскуна своїм радником. Вона натякнула, що взяла колишнього генпрокурора у радники через його досвід і ефективність.

    Святослав Піскун обіймав посаду генпрокурора тричі - з липня 2002 року по жовтень 2003 року, з грудня 2004 року по жовтень 2005 року та з квітня по травень 2007 року.

    Зазначимо, що генпрокурором Піскун був за часів президентства Леоніда Кучми та Віктора Ющенка.

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