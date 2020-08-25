Працював менше місяця. Венедіктова звільнила Піскуна



Розсилка ВІДПРАВИТИ

61-річний Святослав Піскун тричі обіймав посаду генпрокурора Фото: Lb.ua

Наприкінці липня Венедіктова призначила Піскуна своїм радником

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова звільнила Святослава Піскуна з посади свого позаштатного радника.

Про це пише Центр протидії корупції у Фейсбуці.

«Генпрокурорка Ірина Венедіктова звільнила свого радника Святослава Піскуна. Він пробув на посаді менше місяця», - йдеться у повідомленні.

ЗМІ з посиланням на джерела в органах прокуратури також повідомляють, що Піскуна звільнено наказом. Однак про причини поки що ніхто не повідомляє.

Поки що Офіс генерального прокурора не надав офіційного коментаря з цього приводу.

Нагадаємо, наприкінці липня Венедіктова призначила Піскуна своїм радником. Вона натякнула, що взяла колишнього генпрокурора у радники через його досвід і ефективність.

Святослав Піскун обіймав посаду генпрокурора тричі - з липня 2002 року по жовтень 2003 року, з грудня 2004 року по жовтень 2005 року та з квітня по травень 2007 року.

Зазначимо, що генпрокурором Піскун був за часів президентства Леоніда Кучми та Віктора Ющенка.

Читайте також: