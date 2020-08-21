«Кіборг» Грищук очолить Антикорупційну прокуратуру замість Холодницького



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У грудні 2015 року Холодницький призначив Максима Грищука своїм заступником

Грищук раніше працював прокурором у Львові, рік воював у зоні АТО і кілька місяців захищав донецький аеропорт

Виконуючим обов'язки голови Спеціалізованої антикорупційної прокуратури став Максим Грищук.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела в САП.

Зазначимо, сьогодні Назар Холодницький написав заяву про звільнення. Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова підписала наказ про його звільнення.

До слова, Грищук раніше працював прокурором у Львові, рік воював у зоні АТО і кілька місяців захищав донецький аеропорт. «Кі́боргами» називають українських військових — учасників оборони Донецького аеропорту імені Сергія Прокоф'єва під час війни на сході України (26 травня 2014 — 22 січня 2015), в тому числі боїв навколо ДАПу та учасників проривів для надання допомоги захисникам.

Максим Грищук в жовтні 2015 подавав заявку до конкурсної комісії з обрання голови Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. За результатами відбору, 27 листопада комісія подала генпрокурору Віктору Шокіну дві кандидатури - Максима Грищука і Назара Холодницького. Шокін затвердив кандидатуру Холодницького.

У грудні 2015 року Холодницький призначив Грищука своїм заступником.

Раніше стало відомо, що керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницького можуть відсторонити від посади. Йому закидають дисциплінарний проступок.

Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова заявляла також, що службове розслідування щодо керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницького виявило низку порушень у його роботі.

Нагадаємо, генеральний прокурор України Ірина Венедиктова звинуватила керівництво і прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) у численних порушеннях. Генпрокурорка пообіцяла відреагувати на таку роботу САП.

В Антикорупційній прокуратурі різко відповіли на критику Венедіктової. У САП наголосили, що генеральний прокурор не має права давати вказівки прокурорам Спеціалізованої антикорупційної прокуратури стосовно виконання своїх повноважень.