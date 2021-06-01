Пенсіонерам, що працюють, перерахували пенсії: якими вони будуть у червні

У червні пенсіонери отримають не тільки підвищений розмір виплат, але і доплату за квітень-травень

В Україні буде проведено плановий перерахунок пенсій. Однак додаткові гроші пенсіонери почнуть отримувати тільки в червні. Про це розповів радник міністра соціальної політики Микола Шамбір в ефірі UA Перший.

«Що стосується автоматичного перерахунку пенсій, який буде введений в червні, він буде проведений для тих, хто відпрацював чергові два роки. Він буде проведений з 1 квітня, і відповідно в червні вони отримають не тільки підвищений розмір, але і доплату за квітень-травень», – сказав він.

Шамбір повідомив, затримка в цьому році викликана тим, що в Україні введена квартальна звітність, а ПФУ повинен брати дані про роботу і страховий стаж по лютий. «Звіти подаються до 9 травня, і відповідно ми маємо оброблену інформацію, щоб у червні місяці (проводити перерахунок)», – сказав він.

Радник міністра повідомив, що після перерахунку середнє підвищення місячної пенсії складе 170-180 гривень.

Тим часом, у Пенсійному фонді України назвали банки, які з 1 вересня будуть виплачувати пенсії українцям. Таких банків, які уповноважені ПФУ робити пенсійні виплати, налічується 19. Пенсіонери, які досі отримували свою пенсію через «Укрпошту», мають до 1 вересня обрати один із цих банків і відкрити в ньому рахунок.