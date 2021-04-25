Пенсії українців будуть виплачувати через банки. ПФУ оприлюднив список
З 1 вересня пенсії перераховуватимуть на банківські рахунки громадян
У Пенсійному фонді України назвали банки, які з 1 вересня будуть виплачувати пенсії українцям. Таких банків, які уповноважені ПФУ робити пенсійні виплати, налічується 19. Пенсіонери, які досі отримували свою пенсію через «Укрпошту», мають до 1 вересня обрати один із цих банків і відкрити в ньому рахунок.
Про це повідомив ПФУ у Київській області. У повідомленні сказано, що з 1 вересня 2021 року змінюється організація виплати і доставка пенсій, а також інших соціальних допомог для тих українців, які зараз отримують свої виплати через «Укрпошту». З 1 вересня їм не будуть приносити пенсію додому, а вони будуть отримувати її через банки, як і більшість пенсіонерів.
Однак при цьому залишаються декілька категорій громадян, за якими зберігається право вибору: отримувати виплати, як і до цього – на дому, або також перейти на обслуговування в банк.
Кому залишать право вибору:
- людям з інвалідністю I групи;
- людям, які за висновком лікарсько-консультативної комісії не здатні до самообслуговування і потребують постійного стороннього догляду;
- громадянам, які досягли 80-річного віку.
Лише цим людям, як і раніше, якщо вони захочуть, будуть приносити гроші додому. Однак, у будь-якому випадку, цим вже не буде займатися компанія «Укрпошта». До 1 вересня ПФУ повинен провести конкурс на доставщика пенсій. Хто буде готовий виконати це за найменшу ціну, той і виграє в конкурсі.
Всім іншим пенсіонерам доведеться обирати з таких банків:
- ВАТ «Ощадбанк»
- ПАТ «Райффайзен Банк Аваль»
- ПАТ КБ «ПриватбанК»
- ВАТ «Юнекс-банк»
- ПАТ «Креді Агріколь банк»
- ВАТ «Альфа-банк»
- ПАТ «ПУМБ»
- ПАТ «УкрСиббанк»
- ПАТ АБ «Укргазбанк»
- ПАТ АБ «Південний»
- ВАТ «Кредобанк»
- ПАТ «Укрексімбанк України»
- ВАТ «Ідея банк»
- ПАТ «КБ» Акорд «
- ВАТ «Крісталбанк»
- ВАТ «ТАСкомбанк»
- ВАТ «Комерційний Індустріальний Банк»
- ВАТ «ОТП банк»
- ВАТ «МКБ»
Для того щоб відкрити рахунок в уподобаному банку, пенсіонер повинен буде заповнити заяву на отримання виплат у ньому. Потім цю заяву слід буде подати або в орган Пенсійного фонду за місцем проживання, або в одне з відділень цього банку, звідки його вже передадуть в ПФУ самі банкіри.
Як вчинять із тими, хто не обере банк до 1 вересня
Ті, хто до 1 вересня не визначиться з вибором банку, без пенсії, звичайно, не залишаться. Їх автоматично переведуть на обслуговування в «Ощадбанк», про що повідомлять одержувача виплат.
Якщо ж він з якоїсь причини все ж захоче обслуговуватися в іншому банку, то в подальшому він зможе змінити «Ощадбанк» на інший. Зробити це можна буде в будь-який час.
Джерело: today.ua