Пенсії українців будуть виплачувати через банки. ПФУ оприлюднив список

З 1 вересня пенсії перераховуватимуть на банківські рахунки громадян

У Пенсійному фонді України назвали банки, які з 1 вересня будуть виплачувати пенсії українцям. Таких банків, які уповноважені ПФУ робити пенсійні виплати, налічується 19. Пенсіонери, які досі отримували свою пенсію через «Укрпошту», мають до 1 вересня обрати один із цих банків і відкрити в ньому рахунок.

Про це повідомив ПФУ у Київській області. У повідомленні сказано, що з 1 вересня 2021 року змінюється організація виплати і доставка пенсій, а також інших соціальних допомог для тих українців, які зараз отримують свої виплати через «Укрпошту». З 1 вересня їм не будуть приносити пенсію додому, а вони будуть отримувати її через банки, як і більшість пенсіонерів.

Однак при цьому залишаються декілька категорій громадян, за якими зберігається право вибору: отримувати виплати, як і до цього – на дому, або також перейти на обслуговування в банк.

Кому залишать право вибору:

людям з інвалідністю I групи;

людям, які за висновком лікарсько-консультативної комісії не здатні до самообслуговування і потребують постійного стороннього догляду;

громадянам, які досягли 80-річного віку.

Лише цим людям, як і раніше, якщо вони захочуть, будуть приносити гроші додому. Однак, у будь-якому випадку, цим вже не буде займатися компанія «Укрпошта». До 1 вересня ПФУ повинен провести конкурс на доставщика пенсій. Хто буде готовий виконати це за найменшу ціну, той і виграє в конкурсі.

Всім іншим пенсіонерам доведеться обирати з таких банків:

ВАТ «Ощадбанк» ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» ПАТ КБ «ПриватбанК» ВАТ «Юнекс-банк» ПАТ «Креді Агріколь банк» ВАТ «Альфа-банк» ПАТ «ПУМБ» ПАТ «УкрСиббанк» ПАТ АБ «Укргазбанк» ПАТ АБ «Південний» ВАТ «Кредобанк» ПАТ «Укрексімбанк України» ВАТ «Ідея банк» ПАТ «КБ» Акорд « ВАТ «Крісталбанк» ВАТ «ТАСкомбанк» ВАТ «Комерційний Індустріальний Банк» ВАТ «ОТП банк» ВАТ «МКБ»

Для того щоб відкрити рахунок в уподобаному банку, пенсіонер повинен буде заповнити заяву на отримання виплат у ньому. Потім цю заяву слід буде подати або в орган Пенсійного фонду за місцем проживання, або в одне з відділень цього банку, звідки його вже передадуть в ПФУ самі банкіри.

Як вчинять із тими, хто не обере банк до 1 вересня

Ті, хто до 1 вересня не визначиться з вибором банку, без пенсії, звичайно, не залишаться. Їх автоматично переведуть на обслуговування в «Ощадбанк», про що повідомлять одержувача виплат.

Якщо ж він з якоїсь причини все ж захоче обслуговуватися в іншому банку, то в подальшому він зможе змінити «Ощадбанк» на інший. Зробити це можна буде в будь-який час.

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Джерело: today.ua