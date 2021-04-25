  1. Головна
  2. Економіка
  3. Економіка та фінанси
рус
    Економіка та фінанси

    Пенсії українців будуть виплачувати через банки. ПФУ оприлюднив список

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Пенсії українців будуть виплачувати через банки. ПФУ оприлюднив список

    З 1 вересня пенсії перераховуватимуть на банківські рахунки громадян

    У Пенсійному фонді України назвали банки, які з 1 вересня будуть виплачувати пенсії українцям. Таких банків, які уповноважені ПФУ робити пенсійні виплати, налічується 19. Пенсіонери, які досі отримували свою пенсію через «Укрпошту», мають до 1 вересня обрати один із цих банків і відкрити в ньому рахунок.

    Про це повідомив ПФУ у Київській області. У повідомленні сказано, що з 1 вересня 2021 року змінюється організація виплати і доставка пенсій, а також інших соціальних допомог для тих українців, які зараз отримують свої виплати через «Укрпошту». З 1 вересня їм не будуть приносити пенсію додому, а вони будуть отримувати її через банки, як і більшість пенсіонерів.

    Однак при цьому залишаються декілька категорій громадян, за якими зберігається право вибору: отримувати виплати, як і до цього – на дому, або також перейти на обслуговування в банк.

    Читайте також: Суддям по 10 тис.грн , а простим українцям по 185 грн: як і кому перерахували пенсії

    Кому залишать право вибору:

    • людям з інвалідністю I групи;
    • людям, які за висновком лікарсько-консультативної комісії не здатні до самообслуговування і потребують постійного стороннього догляду;
    • громадянам, які досягли 80-річного віку.

    Лише цим людям, як і раніше, якщо вони захочуть, будуть приносити гроші додому. Однак, у будь-якому випадку, цим вже не буде займатися компанія «Укрпошта». До 1 вересня ПФУ повинен провести конкурс на доставщика пенсій. Хто буде готовий виконати це за найменшу ціну, той і виграє в конкурсі.

    Всім іншим пенсіонерам доведеться обирати з таких банків:

    1. ВАТ «Ощадбанк»
    2. ПАТ «Райффайзен Банк Аваль»
    3. ПАТ КБ «ПриватбанК»
    4. ВАТ «Юнекс-банк»
    5. ПАТ «Креді Агріколь банк»
    6. ВАТ «Альфа-банк»
    7. ПАТ «ПУМБ»
    8. ПАТ «УкрСиббанк»
    9. ПАТ АБ «Укргазбанк»
    10. ПАТ АБ «Південний»
    11. ВАТ «Кредобанк»
    12. ПАТ «Укрексімбанк України»
    13. ВАТ «Ідея банк»
    14. ПАТ «КБ» Акорд «
    15. ВАТ «Крісталбанк»
    16. ВАТ «ТАСкомбанк»
    17. ВАТ «Комерційний Індустріальний Банк»
    18. ВАТ «ОТП банк»
    19. ВАТ «МКБ»

    Для того щоб відкрити рахунок в уподобаному банку, пенсіонер повинен буде заповнити заяву на отримання виплат у ньому. Потім цю заяву слід буде подати або в орган Пенсійного фонду за місцем проживання, або в одне з відділень цього банку, звідки його вже передадуть в ПФУ самі банкіри.

    Як вчинять із тими, хто не обере банк до 1 вересня

    Ті, хто до 1 вересня не визначиться з вибором банку, без пенсії, звичайно, не залишаться. Їх автоматично переведуть на обслуговування в «Ощадбанк», про що повідомлять одержувача виплат.

    Якщо ж він з якоїсь причини все ж захоче обслуговуватися в іншому банку, то в подальшому він зможе змінити «Ощадбанк» на інший. Зробити це можна буде в будь-який час.

    Читайте також:

    Джерело: today.ua

    Теги: Ощадбанк пенсіонери банк Укрпошта Приватбанк Пенсійний фонд пенсія
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies