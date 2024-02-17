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«Правки Лозового». Члени Української ради бізнесу звернулися до влади

Іван Гавриляк
glavcom.ua
«Правки Лозового». Члени Української ради бізнесу звернулися до влади
Бізнес боїться кримінальні провадження без повідомлення особі про підозру та закриття справи будуть тривати десятиріччями
фото: Depositphotos

На цей час згідно з даними Офісу Генерального прокурора є вже близько 1,1 мільйона незакритих кримінальних проваджень

Бізнес вимагає негайно повернути правки Лозового Члени Української ради бізнесу звернулися до Президента, народних депутатів, голів профільних комітетів Верховної Ради із закликом якнайшвидше повернути до законодавства так звані «правки Лозового».

Про це йдеться у листі членів Української ради бізнесу до складу якої входить 112 бізнес-асоціацій різних галузей економіки, членами яких є 28000 підприємств, інформує «Закон і Бізнес».

Без цього кримінальні провадження без повідомлення особі про підозру та закриття справи будуть тривати десятиріччями. При цьому – без жодного контролю з боку суддівського корпусу. В УРБ занепокоєні, що це створює значний потенціал для зловживань та тиску на громадян і бізнес, що «призведе до необґрунтованого процесуального примусу з боку правоохоронців, які і раніше часто зловживали правом проведення обшуків, вилученням майна та арештом рахунків і активів платників податків».

На цей час згідно з даними Офісу Генерального прокурора є вже близько 1,1 мільйона незакритих кримінальних проваджень. Внаслідок прийнятих змін до КПК ця цифра зросте ще більше, що позначиться і на якості розслідувань, і на інвестиційному кліматі.

З огляду на потенційні загрози для прав громадян та інвестиційного клімату, в УРБ закликали відновити судовий контроль за строками досудового розслідування у кримінальних провадженнях, повернувши скасовані норми.

Теги: бізнес закон прокурор розслідування

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