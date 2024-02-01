Головна Думки вголос Юрій Богданов
search button user button menu button
Юрій Богданов радник Голови у Дніпропетровській ОДА

Про Трампа: трохи контексту для розуміння його профілю

glavcom.ua
«Трамп абсолютно непередбачуваний, тому що він 100% опортуніст»
фото: Depositphotos

«Протягом останніх 7-8 років лише від 33 до 36% американців вважають Трампа людиною, яка варта довіри»

Треба трохи відволіктися від внутрішньої маячні. Тому давайте про маячню американську. Так, нам може не подобатися Байден з його «нерішучістю», але Трамп з його неадекватною непередбачуваністю – це просто більші ризики.

Найбільш ілюстративним є те, як Трамп спілкується зі своїм виборцем. І як сприймає його. Під час перебування на посаді президента Трамп зробив як мінімум 30000 заяв, які були або прямо брехливими, або містили очевидне спотворення фактів і даних. Одні підрахунки дають 29508 таких заяв, інші – 30573. Тобто в середньому він брехав 20 разів на день.

Піковим був жовтень 2020 року, місяць що передував виборам президента. Коли Трамп за 31 день збрехав майже 4000 разів. Мова тут йде виключно про факти і дані, які можна піддати фактчек – аналізу.

Під час президентської кампанії він заявив що побудує стіну на кордоні з Мексикою (не побудував), але за неї обов’язково заплатить сама Мексика. Заявив більш 200 разів і продовжує казати про це досі. І це була не просто фактична маячня – він будував і будує на цьому свою передвиборчу стратегію.

Коли сам Трамп провадив практику розділення сімей мігрантів (тобто коли дітей розлучали з батьками), він звинуватив у цьому Обаму. Хоча сама практика була впроваджена за 1,5 року після приходу Трампа до влади. Коли мова йшла про судові розслідування щодо Трампа ситуація доходила до абсурду, в тому числі призначення відповідних слідчих називав незаконним.

Політолог Мэтью Макманус характеризує стиль Трампа як bullshit – стиль брехуна, який не передбачає приховування правди чи взагалі знання правди, головне завалити свого опонента чи потенційного прихильника аргументами, які його переконають. Цим Трамп, на думку Макмануса докорінно відрізняється від іншого відомого політика-брехуна Річарда Ніксона. Який був класичний liar – брехун, який знає що таке правда, визнає її цінність, але намагається приховати.

Тобто Трамп представник брехунів і популістів абсолютно ексклюзивного рівня, який був притаманний лише хіба шо ультраправим лідерам у 20-х – 30-х роках 20 століття. Враховуючи, наскільки риторика Трампа ксенофобська і авторитарна, то і тут у них багато спільного.

Чи розуміють американці сутність цього брехуна? Чи вони настільки обдурені, що нічого не розуміють? Переважна більшість чудово розуміє. Протягом останніх 7-8 років лише від 33 до 36% американців вважають Трампа людиною, яка варта довіри. Але це не завадило йому набрати на виборах 2020 на 11 мільйонів голосів більше ніж на виборах 2016, коли він став президентом.

Тобто, не зважаючи на те що більшість американців і, в тому числі, значна частина його виборців вважають Трампа патологічним брехуном, вони все одно за нього голосують. Тому що запит на ресентимент до інакових американців, мігрантів, злих корпорацій і «глобалістів», на страхи і теорії змов сильніший. І Трамп на цей запит відповідає.

І вирішити цей виклик, не вирішуючи фундаментальних причин популярності правих і лівих радикалів, неможливо.

А щодо нас – Трамп абсолютно непередбачуваний, тому що він 100% опортуніст. І він може свою сьогоднішню риторику змінити на протилежну. Або не змінити. Чи готові ми і світ грати у таку гру? Не знаю. Але багато американців наразі – готові.

Читайте також:
Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: політика розслідування Дональд Трамп вибори у США

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зараз світовий тренд – на підвищення ролі держави в економіці
Заробляти гроші стане важче? Тренди світової економіки
6 сiчня, 14:00
Дональд Трамп планує виграти наступні вибори президента США
Жодної війни? Як маніпулює виборцями Дональд Трамп
13 сiчня, 17:57
Головний конкурент Трампа Рон ДеСантіс заявив про вихід із президентських перегонів у США
Головний конкурент Трампа знявся з виборів у США
21 сiчня, 22:50
Армія Китаю постійно перебуває у бойовій готовності
Вибори на Тайвані. Міністерство оборони Китаю зробило нову заяву
12 сiчня, 13:57
Найбільш популярним протягом року були звернення про нагородження військовослужбовців званням Героя України, а також низка питань щодо обороноздатності держави
Зеленський у 2023 році поставив рекорд з розгляду петицій
23 сiчня, 16:15
Дональд Трамп
Борис Джонсон оцінив, що буде з Україною в разі перемоги Трампа на виборах у США
20 сiчня, 13:17
Франція оголосила аукціон з продажу яхти білоруського багатія
Франція продасть з молотка яхту, конфісковану у «фінансиста білоруського походження»
25 сiчня, 08:16
В ході подальшого розслідування поліцейські отримали докази причетності до даного злочину ще двох директорок підприємства, яким також повідомили про підозру
Розкрадали мільйони, які виділила Румунія. Нацполіція викрила зловмисників
26 сiчня, 16:07
Лідер ультраправої партії AUR Клаудіу Тарзіу (зліва)
Лідер румунської партії заявив про бажання анексувати українські території
28 сiчня, 17:36

Юрій Богданов

Про Трампа: трохи контексту для розуміння його профілю
Про Трампа: трохи контексту для розуміння його профілю
Європа змушена йти на вихід із зони комфорту
Європа змушена йти на вихід із зони комфорту
Складність світу на прикладі Ірану і Пакистану
Складність світу на прикладі Ірану і Пакистану
Про критичне мислення, невизначеність і українців
Про критичне мислення, невизначеність і українців
Чи може Україна самостійно фінансувати військові витрати?
Чи може Україна самостійно фінансувати військові витрати?
12 ключових підсумків року
12 ключових підсумків року

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
49K
Путін вперше визнав, що війна прийшла у російські міста
45K
Дружина Гринкевича знайшла оригінальний спосіб захисту майна від арешту
32K
Генштаб Румунії назвав країну, на яку Росія планує напасти після України
12K
Патріарх Кирило нагородив митрополита Московської церкви в Україні
9011
Чи дійсно законопроєкт про допомогу Україні провалився? Білий дім зробив заяву
7667
Чи провалено мобілізацію? Військком назвав причини скорочення черг біля ТЦК

Новини

Лідери ЄС схвалили допомогу Україні на 50 млрд євро: деталі історичного рішення
Сьогодні, 14:00
Хмарно, місцями мокрий сніг та дощ: прогноз погоди на 1 лютого
Сьогодні, 06:10
1 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
Окупанти посилили штурми на одному з напрямків: яка ситуація на фронті
Вчора, 07:20
Сьогодні Землю накриє магнітна буря: як уберегтися
Вчора, 06:39
Хмарно, подекуди ожеледиця: прогноз погоди на 31 січня
Вчора, 06:11

Прес-релізи

У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
16 сiчня, 12:41
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua