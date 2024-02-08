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Скільки маріупольців загинуло у перший рік війни: звіт міжнародної правозахисної організації

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Скільки маріупольців загинуло у перший рік війни: звіт міжнародної правозахисної організації
Загальна кількість загиблих може бути значно вищою, бо деякі могили містили кілька тіл, а рештки інших, найімовірніше, були поховані під завалами
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Дослідники детально задокументували 14 атак, у результаті яких було пошкоджено або зруйновано 18 будівель, загинули й були поранені цивільні люди

У Маріуполі за рік повномасштабної  війни загинули щонайменше 8 тис. осіб. Міжнародна правозахисна організація Human Rights Watch оприлюднила нові дані про руйнування міста.

Звіт ґрунтується на 240 інтерв’ю з переважно переселенцями з Маріуполя, проведених HRW та українською правозахисною організацією Truth Hounds, а також на аналізі понад 850 фото- та відеоматеріалів, документів і десятків супутникових знімків, зроблених HRW і SITU Research.

Аналіз показав, що у період з березня 2022 року до лютого 2023 року в Маріуполі було поховано понад 10 тис. людей. Порівнюючи зростання кількості поховань зі звичайним рівнем смертності в місті, дослідники підрахували, що щонайменше 8 тис. людей загинули саме від бойових дій або причин, пов’язаних з війною.

У HRW зауважують, що загальна кількість загиблих може бути значно вищою, бо деякі могили містили кілька тіл, а рештки інших, найімовірніше, були поховані під завалами. Також людей ховали в імпровізованих могилах, які доволі складно ідентифікувати.

«Ми та наші партнери витратили майже два роки, щоб розкрити правду про жахливі злочини, скоєні російськими військами в Маріуполі. Це розслідування спрямоване на те, щоб ці злочини ніколи не були забуті, а винні постали перед правосуддям», – сказав виконавчий директор Truth Hounds Роман Авраменко.

Дослідники детально задокументували 14 атак, у результаті яких було пошкоджено або зруйновано 18 будівель, загинули й були поранені цивільні люди. Серед них – обстріли двох лікарень, міського драматичного театру, який надавав притулок цивільному населенню, продовольчого складу, пункту розподілу допомоги, супермаркету та житлових будинків, що слугували притулками для мирних жителів. Human Rights Watch та Truth Hounds не знайшли жодних доказів присутності українських військових на цих об’єктах обстрілу або поблизу них, або ж виявили лише незначну військову присутність, що робить ці обстріли явно незаконними.

У доповіді ідентифіковані 17 підрозділів російських та афілійованих з Росією сил, які діяли в Маріуполі в березні та квітні 2022 року, у розпал бойових дій.

«Спустошення Маріуполя російськими військами є однією з найгірших сторінок їхнього повномасштабного вторгнення в Україну. Міжнародні органи та уряди, віддані справі правосуддя, повинні зосередитися на розслідуванні дій російських високопосадовців, які, як видається, пов’язані з наглядом за воєнними злочинами в цьому колись жвавому місті», — наголошує Айда Соєр, керівниця департаменту криз і конфліктів HRW.

HRW також зауважує, що з моменту окупації міста російська влада будує нові багатоповерхові житлові будинки в межах заявленого плану відбудови та перепланування Маріуполя – окупаційна влада повинна розчищати завали та зносити небезпечні споруди. Однак, за відсутності незалежних слідчих, російський уряд знищує речові докази на сотнях потенційних місць злочинів.

Окупаційні війська також знищують маркери української ідентичності, зокрема, запроваджуючи російську шкільну програму та перейменовуючи вулиці, додають в організації.

Як відомо, російські війська оточили Маріуполь у перші дні повномасштабного вторгнення в Україну, яке почалося 24 лютого 2022 року. Від початку березня місто було у блокаді, із другої половини травня перебуває у повній окупації. У Маріуполі до повномасштабного вторгнення жили 530 тис. людей.

Раніше повідомлялося, що у Маріуполі будівельники знайшли стихійне поховання (фото). У таких стихійних та братських могилах лежать тисячі загиблих від російських обстрілів людей, а тіла ще багатьох залишаються під руїнами їхніх будинків. За різними оцінками за час блокади Маріуполя в місті загинули понад 20 тис. українських громадян.

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Теги: розслідування окупанти поховання Маріуполь

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