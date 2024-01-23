Митрополиту УПЦ МП Павлу Лебедю продовжено термін запобіжного заходу

У соцмережі з'явилось відео того, як Павло Лебідь виходить з будівлі суду, де відбувалося засідання щодо його запобіжного заходу

Печерський райсуд Києва на два місяці продовжив термін дії обов'язків по запобіжному заходу митрополиту УПЦ МП Павлу (Петру Лебедю). Про це hromadske повідомив адвокат митрополита Павла Микита Чекман.

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22 січня журналіст Ян Доброносов опублікував відео, як митрополит сідає у машину біля будівлі суду, де відбувалося засідання щодо його запобіжного заходу. За словами журналіста, той казав, що дуже вдячний суддям та прокурору.

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Як зазначив адвокат, митрополиту Павлу продовжили термін дії покладених на нього обов'язків до 23 березня.

Раніше Солом’янський райсуд Києва задовольнив клопотання прокурорів щодо зміни запобіжного заходу колишньому наміснику Києво-Печерської лаври митрополиту Павлу (Петру Лебедю) з цілодобового домашнього арешту на утримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 33 мільйони гривень.

У фокусі справи – два епізоди. Перший – телефонна розмова митрополита зі своєю давньою знайомою, датована травнем 22-го. На аудіозаписах СБУ – священнослужитель радіє окупації Херсону, каже, що Україна заробляє на війні й розмірковує, нібито як країни-сусідки ділитимуть українські області.

Другий епізод – проповідь колишнього намісника 29 березня цього року, коли Кабмін уже розірвав договір із монастирем про користування майном. Тоді Павло Лебідь записав відеозвернення до вірян. У ньому Православну церкву України на чолі з Епіфанієм називав руйнівниками духовності. Діяльність Варфоломія називав безчинствами.

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Служба безпеки України завершила розслідування і направила до суду обвинувальний акт щодо настоятеля Києво-Печерської Лаври Павла (Петра Лебідя), який причетний до підривної діяльності проти України.

Нагадаємо, сьогодні, 23 січня патріарху Філарету виповнилось 95 років. Митрополит Київський і всієї України, предстоятель Православної церкви України Епіфаній привітав патріарха. Сталося це попри те, що між ієрархами вже п'ятий рік триває конфлікт.