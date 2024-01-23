Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

Митрополиту УПЦ МП Павлу Лебедю продовжено термін запобіжного заходу

Христина Петренко
glavcom.ua
Митрополиту УПЦ МП Павлу Лебедю продовжено термін запобіжного заходу
Фото: «Радіо Свобода»
Митрополит УПЦ МП Павло

У соцмережі з'явилось відео того, як Павло Лебідь виходить з будівлі суду, де відбувалося засідання щодо його запобіжного заходу

Печерський райсуд Києва на два місяці продовжив термін дії обов'язків по запобіжному заходу митрополиту УПЦ МП Павлу (Петру Лебедю). Про це hromadske повідомив адвокат митрополита Павла Микита Чекман.

22 січня журналіст Ян Доброносов опублікував відео, як митрополит сідає у машину біля будівлі суду, де відбувалося засідання щодо його запобіжного заходу. За словами журналіста, той казав, що дуже вдячний суддям та прокурору.

Як зазначив адвокат, митрополиту Павлу продовжили термін дії покладених на нього обов'язків до 23 березня. 

Раніше Солом’янський райсуд Києва задовольнив клопотання прокурорів щодо зміни запобіжного заходу колишньому наміснику Києво-Печерської лаври митрополиту Павлу (Петру Лебедю) з цілодобового домашнього арешту на утримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 33 мільйони гривень.

У фокусі справи – два епізоди. Перший – телефонна розмова митрополита зі своєю давньою знайомою, датована травнем 22-го. На аудіозаписах СБУ – священнослужитель радіє окупації Херсону, каже, що Україна заробляє на війні й розмірковує, нібито як країни-сусідки ділитимуть українські області. 

Другий епізод – проповідь колишнього намісника 29 березня цього року, коли Кабмін уже розірвав договір із монастирем про користування майном. Тоді Павло Лебідь записав відеозвернення до вірян. У ньому Православну церкву України на чолі з Епіфанієм називав руйнівниками духовності. Діяльність Варфоломія називав безчинствами.

Служба безпеки України завершила розслідування і направила до суду обвинувальний акт щодо настоятеля Києво-Печерської Лаври Павла (Петра Лебідя), який причетний до підривної діяльності проти України.

Нагадаємо, сьогодні, 23 січня патріарху Філарету виповнилось 95 років. Митрополит Київський і всієї України, предстоятель Православної церкви України Епіфаній привітав патріарха. Сталося це попри те, що між ієрархами вже п'ятий рік триває конфлікт. 

Читайте також: Чому митрополит Павло не потикає носа до Лаври? Пояснення адвоката
Теги: прокурор адвокат Павло Лебідь Паша Мерседес

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Навальний перебуває у ВК-3 у селищі Харп Ямало-Ненецького автономного округу
Навальний знайшовся через 20 днів після зникнення
25 грудня, 2023, 15:43
Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден
Байден відповів, чи можуть президенти США мати імунітет від судового переслідування
26 грудня, 2023, 05:50
Суд обрав запобіжні заходи трьом фігурантам справи Гринкевичів
Справа Гринкевича: суд обрав запобіжні заходи трьом фігурантам
19 сiчня, 01:50
Олена Ізовітова-Вакім ухвалила два рішення про заборону мирних зібрань під час Майдану в Харкові
Суддю Майдану Олену Ізовітову-Вакім визнано невідповідною посаді
18 сiчня, 19:50
Правоохоронці затримали Романа Гринкевича сьогодні вранці в Одесі
Роман Гринкевич прибув до суду (відео)
Вчора, 19:56
Cьогодні існують складнощі з оформленням одноразової грошової допомоги у разі загибелі у разі загибелі (смерті) військовослужбовців
Бюрократія теж убиває. Що треба знати родинам загиблих захисників, аби отримати виплату Права людини
Вчора, 12:55
Уламки засобів ураження зруйнували і пошкодили приватні житлові будинки, багатоповерхівку та автомобілі мирних мешканців
Загинуло подружжя, влучання у недобудований храм: наслідки атаки РФ на Київщину
2 сiчня, 10:44
Наразі місцеперебування бойовика невідоме
Апеляція не допомогла: у Празі засудили чеха, який воював проти України
11 сiчня, 14:36
Віталій Стадник пропрацював у Тернопільській обласній прокуратурі понад 17 років
Мав трьох неповнолітніх дітей та бронь, але пішов на війну. Згадаймо прокурора Віталія Стадника
Вчора, 09:00

Кримінал

Митрополиту УПЦ МП Павлу Лебедю продовжено термін запобіжного заходу
Митрополиту УПЦ МП Павлу Лебедю продовжено термін запобіжного заходу
На Закарпатті невідомий кинув гранату на подвір’я депутата облради
На Закарпатті невідомий кинув гранату на подвір’я депутата облради
Україна відсудила 500 млн грн у китайської компанії за невиконаний ремонт доріг
Україна відсудила 500 млн грн у китайської компанії за невиконаний ремонт доріг
Суд зменшив заставу Коломойському
Суд зменшив заставу Коломойському
Роман Гринкевич прибув до суду (відео)
Роман Гринкевич прибув до суду (відео)
СБУ затримала блогера, який вихваляв ракетний удар по Харкову в ТікТок
СБУ затримала блогера, який вихваляв ракетний удар по Харкову в ТікТок

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
34K
Ракетна атака на Київ: Масі Найєм показав свою квартиру та автівку
17K
«На жаль, Ви обрали інший шлях». Як митрополит Епіфаній привітав патріарха Філарета (фото)
16K
Цікавий факт про «Шахеди»
14K
Угорщина виступила проти нового фонду для військової допомоги Україні – Bloomberg
9861
Кремль оцінив заяви Трампа щодо припинення війни в Україні
3731
Понад 40 країн світу засудили лицемірство Росії на засіданні Радбезу ООН

Новини

Як залучити до країни інвесторів. Експерт Національного інституту економічних досліджень запропонував рішення
Сьогодні, 11:54
За тиждень ДТЕК повернув світло для 38 тисяч родин
Сьогодні, 11:02
У Києві та низці областей повітряна тривога тривала понад дві з половиною години
Сьогодні, 08:20
Окупанти посилили штурми на Мар’їнському напрямку – Генштаб
Сьогодні, 07:12
Сніг з дощем, ожеледиця: прогноз погоди на 23 січня
Сьогодні, 06:10
23 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05

Прес-релізи

У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
16 сiчня, 12:41
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua