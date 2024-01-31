Зеленський затвердив рішення РНБО про створення державного реєстру санкцій

Відповідно до статті 107 Конституції України, президент постановив ввести в дію відповідне рішення РНБО

Президент України Володимир Зеленський своїм указом №36/2024 ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 29 січня 2024 року «Про затвердження Положення про Державний реєстр санкцій». Про це йдеться на сайті глави держави.

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Відповідно до статті 107 Конституції України, президент постановив ввести в дію відповідне рішення РНБО.

Контроль за виконанням рішення Ради національної безпеки і оборони України, введеного в дію цим Указом, покласти на Секретаря РНБО. Указ набирає чинності з дня його опублікування.

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Раніше повідомлялося, що до державного бюджету надійшли перші санкційні гроші – понад 32 млн грн.

Раніше Адміністрація президента США Джо Байдена підтримала законопроєкт, яке дозволить конфіскувати близько $300 млрд із заморожених російських активів і направити ці кошти на відбудову України.

Згодом комітет Сенату США схвалив закон, який допоможе Вашингтону конфіскувати російські активи і передати їх Україні.

До слова, можлива конфіскація активів РФ неабияк як налякало російське керівництво. Влада РФ вже замовила експертизу з аналізом відповідного законодавства за кордоном і схожих прецедентів в інших країнах.