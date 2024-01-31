Головна Гроші Економіка
search button user button menu button

Зеленський затвердив рішення РНБО про створення державного реєстру санкцій

Діана Гасюк
glavcom.ua
Зеленський затвердив рішення РНБО про створення державного реєстру санкцій
Президент України Володимир Зеленський
фото з відкритих джерел

Відповідно до статті 107 Конституції України, президент постановив ввести в дію відповідне рішення РНБО

Президент України Володимир Зеленський своїм указом №36/2024 ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 29 січня 2024 року «Про затвердження Положення про Державний реєстр санкцій». Про це йдеться на сайті глави держави.

Відповідно до статті 107 Конституції України, президент постановив ввести в дію відповідне рішення РНБО.

Контроль за виконанням рішення Ради національної безпеки і оборони України, введеного в дію цим Указом, покласти на Секретаря РНБО. Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Раніше повідомлялося, що до державного бюджету надійшли перші санкційні гроші – понад 32 млн грн.

Раніше Адміністрація президента США Джо Байдена підтримала законопроєкт, яке дозволить конфіскувати близько $300 млрд із заморожених російських активів і направити ці кошти на відбудову України.

Згодом комітет Сенату США схвалив закон, який допоможе Вашингтону конфіскувати російські активи і передати їх Україні.

До слова, можлива конфіскація активів РФ неабияк як налякало російське керівництво. Влада РФ вже замовила експертизу з аналізом відповідного законодавства за кордоном і схожих прецедентів в інших країнах.

Читайте також: Зеленський розповів про успіхи в питанні російських активів
Теги: санкції законопроєкт реєстр влада президент Володимир Зеленський закон гроші

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Видання вказує, що Дерипаска купив літак Falcon 7X, випущений у 2016 році
Олігарх Дерипаска придбав літак за $36 млн, попри західні санкції
5 сiчня, 18:24
Польща приєдналася до гарантій безпеки для України
Польща приєдналася до гарантій безпеки для України
22 сiчня, 15:28
Понад 65% порушень мовного закону вдалось усунути
Мовний омбудсмен пояснив, де українці торік найчастіше порушували закон
25 сiчня, 15:19
Президент зазначив, що російські склади були порожніми після початку повномасштабного вторгнення, тому зараз ця пауза – це не просто заморожений конфлікт, це просто пауза яка допоможе окупантам
Зеленський пояснив, чим небезпечна пауза на полі бою
11 сiчня, 13:00
Раніше Зеленський коротко поспілкувався з Орбаном під час церемонії інавгурації новообраного президента Аргентини
Коли Зеленський зустрінеться з Орбаном? Нові деталі
11 сiчня, 14:22
Під удар потрапив ринок у житловому мікрорайоні «Текстильник»
У Донецьку через удар по ринку – понад два десятки загиблих
21 сiчня, 15:57
Із Зеленським у Лондоні трапився кумедний випадок
Дипломат розповів про незвичайний випадок із Зеленським у Лондоні
21 сiчня, 18:50
Всі призначені аналізи, на які є і направленні лікаря – безкоштовні
Призначені сімейним лікарем аналізи треба оплачувати з власної кишені? Роз'яснення НСЗУ
25 сiчня, 12:09
Із Москви надходять тривожні сигнали щодо подальшого наступу на Європу
Кремль мобілізує оборонну промисловість – скільки ще РФ планує вести війну проти України
27 сiчня, 14:56

Економіка

Уряд спростив систему виплат сім'ям полонених, зниклих безвісти та загиблих військових
Уряд спростив систему виплат сім'ям полонених, зниклих безвісти та загиблих військових
«Індекс Біг Мака»: наскільки недооцінена українська гривня
«Індекс Біг Мака»: наскільки недооцінена українська гривня
Україна отримала перші кошти від підсанкційних осіб
Україна отримала перші кошти від підсанкційних осіб
Уряд збільшив кількість грошей для виплати субсидій
Уряд збільшив кількість грошей для виплати субсидій
Міноборони зекономило за місяць 3,3 млрд грн на закупівлі пального для війська
Міноборони зекономило за місяць 3,3 млрд грн на закупівлі пального для війська
Морепродукти в Україні стануть доступнішими: у чому причина
Морепродукти в Україні стануть доступнішими: у чому причина

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
116K
Білорусь чотири дні поспіль приймала літаки з Китаю: що прибуло
47K
Росія заявила про атаку румунських винищувачів на Херсонщину: Бухарест відреагував
22K
Головнокомандувач ЗСУ Залужний відповів на чутки про звільнення красномовним фото
21K
Буданов дав прогноз щодо наступу росіян цієї весни
21K
ЗСУ знищили російський Су-34
9096
Буданов пояснив, як Північна Корея може змінити хід війни в Україні

Новини

31 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:45
Авіація ЗСУ потужно вдарила по ворожих позиціях – дані Генштабу
Вчора, 07:16
Хмарно, без опадів: прогноз погоди на 30 січня
Вчора, 06:10
День спеціаліста військово-соціального управління ЗСУ. Які свята відзначаємо 30 січня
Вчора, 00:00
Відновлення енергосистеми. Міністр попередив споживачів, які мають борги
29 сiчня, 19:17
ЗСУ знищили ворожу станцію РЕБ і вдарили по базах окупантів – Генштаб
29 сiчня, 07:08

Прес-релізи

У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
16 сiчня, 12:41
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua