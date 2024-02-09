Суд продовжив арешт нардепу Дубінському

Дубінського судять за підроблення документів для виїзду за кордон

Нардеп пробуде під вартою ще два місяці

Сьогодні, 9 лютого, Печерський районний суд Києва продовжив до 8 квітня арешт нардепу Олександру Дубінському. Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

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«Клопотання задовольнити та продовжити строк дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою Дубінському строком до 8 квітня 2024 року» – зазначив суддя.

Нагадаємо, що 14 листопада Печерський районний суд Києва ухвалив рішення про запобіжний захід для народного депутата Олександра Дубінського, якого підозрюють у державній зраді. Дубінський перебуватиме під вартою 60 діб, тобто до 12 січня.

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До слова, 15 березня партія «Слуга народу» вигнала Дубінського зі своїх лав.

10 листопада працівники ДБР завершили розслідування щодо народного депутата України, який підозрюється у службовому підробленні для виїзду за кордон. Як стало відомо від джерел в правоохоронних органах, мова йде про нардепа Олександра Дубінського.

3 листопада Дубінському повідомили про нову підозру. Ідеться про підозру у незаконному переправленні осіб через кордон.

6 листопада Печерський районний суд Києва відправив під цілодобовий домашній арешт нардепа Олександра Дубінського, якого підозрюють у незаконному переправленні осіб через кордон.