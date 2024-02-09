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Суд продовжив арешт нардепу Дубінському

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Суд продовжив арешт нардепу Дубінському
Дубінського судять за підроблення документів для виїзду за кордон
фото з відкритих джерел

Нардеп пробуде під вартою ще  два місяці

Сьогодні, 9 лютого, Печерський районний суд Києва продовжив до 8 квітня арешт нардепу Олександру Дубінському. Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

«Клопотання задовольнити та продовжити строк дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою Дубінському строком до 8 квітня 2024 року» – зазначив суддя.

Нагадаємо, що 14 листопада Печерський районний суд Києва ухвалив рішення про запобіжний захід для народного депутата Олександра Дубінського, якого підозрюють у державній зраді. Дубінський перебуватиме під вартою 60 діб, тобто до 12 січня.

До слова, 15 березня партія «Слуга народу» вигнала Дубінського зі своїх лав. 

10 листопада працівники ДБР завершили розслідування щодо народного депутата України, який підозрюється у службовому підробленні для виїзду за кордон. Як стало відомо від джерел в правоохоронних органах, мова йде про нардепа Олександра Дубінського.

3 листопада Дубінському повідомили про нову підозру. Ідеться про підозру у незаконному переправленні осіб через кордон.

6 листопада Печерський районний суд Києва відправив під цілодобовий домашній арешт нардепа Олександра Дубінського, якого підозрюють у незаконному переправленні осіб через кордон.

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Теги: Олександр Дубінський кордон розслідування суддя арешт

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