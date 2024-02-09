Подоляк пояснив, навіщо уряд дозволив ТЦК працювати цілодобово

Подоляк: «Кабінет міністрів йде назустріч ТЦК. Війна не має перерви на обід»

Кабінет міністрів України дозволив територіальним центрам комплектування та соціальної підтримки працювати цілодобово, щоб позбутися розриву з подіями на фронті. Про це сказав радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк в ефірі телемарафону.

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За його словами, таке нововведення стосується і кадрових змін, що відбуваються у ТЦК, і регламенту, і таймінгу роботи.

«Потрібно точно розуміти, яка кількість людей необхідна для того, щоб можна було забезпечити процеси ротації. А це питання не одного тижня та дня», – сказав Подоляк.

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Він додав, що цілодобовий графік роботи дозволить позбутися розриву з подіями на фронті, адже війна «не має перерви на обід».

«На мій погляд, Кабінет міністрів йде назустріч ТЦК. Треба вибудовувати роботу не так, щоб вони працювали з 9:00 до 18:00, бо війна не має перерви на обід. Для того, щоб позбутися того, що тут працюють в певний час, а на фронті постійно, і для того, щоб було правильно побудовано логістику підготовки людей, які підуть на ротації, потрібно, щоб ТЦК працювали трошки інакше», – прокоментував радник керівника Офісу президента.

Нагадаємо, 9 лютого Кабінет міністрів дав право Територіальним центрам комплектування та соціальної підтримки працювати цілодобово під час проведення мобілізації та/або під час дії воєнного стану.

Як повідомлялося, юнаки, які зараз за кордоном, мають прибути в Україну до 17-річчя й стати на військовий облік. За ігнорування вимоги ТЦК без поважних причин передбачене адміністративне покарання у вигляді штрафу.

До слова, глава фракції Слуга народу Давид Арахамія запевнив, що певні норми із запропонованого Міністерством оборони законопроєкту про мобілізацію точно не будуть підтримані Верховною Радою і будуть змінені, проте певний примус для тих, хто ухиляється від мобілізації, все ж буде впроваджено, але який саме – ще незрозуміло.