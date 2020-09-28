Правляча Ліберальна партія Румунії заявила про перемогу на місцевих виборах



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Екзит-поли, зокрема, показали, що СДП втратила контроль над столицею Бухарестом вперше з 2008 року

Прем’єр-міністр Людовик Орбан назвав вибори «чистою перемогою» над глибоко вкоріненою Соціал-демократичною партією

У Румунії правляча Націонал-ліберальна партія Румунії, за даними екзит-полів, здобула перемогу на місцевих виборах в країні 27 вересня, які були перенесені з червня через пандемію коронавіруса. Про це повідомляє Радіо Свобода.

Зазначається, що офіційні результати мають оголосити пізніше, проте прем’єр-міністр Людовик Орбан, чия ліберальна партія контролює уряд меншості в Румунії із жовтня минулого року, назвав вибори «чистою перемогою» над глибоко вкоріненою Соціал-демократичною партією.

Екзит-поли, зокрема, показали, що СДП втратила контроль над столицею Бухарестом вперше з 2008 року. Математик і активіст Нікушор Дан від Націонал-ліберальної партії набрав 47,8% голосів, тоді як чинна голова міста Габріела Фіря – 38,2%.

Людовик Орбан заявив, що його партійці вибороли крісла мерів у 1500 населених пунктах по всій країні або близько 50% від їх загальної чисельності. До місцевих виборів СДП мала 55% своїх мерів у Румунії, тодія к ліберали контролювали близько 33 відсотків населених пунктів.

СДП перемогла на загальних виборах 2016 року, але втратила владу торік в результаті вотуму недовіри з боку парламенту після спроби проштовхнути суперечливу судову реформу, незважаючи на вуличні протести і сигнали з Брюсселя. Також репутацію партії затьмарили корупційні скандали. Поза тим, СДП залишається найсильнішою партією в румунському парламенті, незважаючи на втрату правлячої більшості.

Місцеві вибори в Румунії передують парламентським, які заплановані у грудні.

Близько 19 мільйонів людей в Румунії мають право голосу.

Як повідомлялося, Румунія отримала від США ракетні комплекси Patriot.