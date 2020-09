Трамп закликав Байдена перевіритися на наркотики до або після дебатів

Трамп теж погодився перевіритися на наркотики

Президент США Дональд Трамп вкотре звернувся до свого суперника на прийдешніх виборах президента, кандидата від Демократичної партії Джо Байдена з вимогою перевіритися на наркотики.

Про це Трамп написав у Twitter.

Зробити тест на наявність наркотиків президент пропонує до або після 29 вересня, адже тоді мають відбутися перші дебати Трампа і Байдена. Трамп теж погодився перевіритися.

«Його (Джо Байдена – ред.) виступи були неврівноважені, м'яко кажучи. Тільки наркотики могли викликати таку невідповідність?», – написав президент.

I will be strongly demanding a Drug Test of Sleepy Joe Biden prior to, or after, the Debate on Tuesday night. Naturally, I will agree to take one also. His Debate performances have been record setting UNEVEN, to put it mildly. Only drugs could have caused this discrepancy???