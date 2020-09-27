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    У світі

    Трамп закликав Байдена перевіритися на наркотики до або після дебатів

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    Трамп закликав Байдена перевіритися на наркотики - Трамп закликав Байдена перевіритися на наркотики до або після дебатів
    Трамп закликав Байдена перевіритися на наркотики

    Трамп теж погодився перевіритися на наркотики

    Президент США Дональд Трамп вкотре звернувся до свого суперника на прийдешніх виборах президента, кандидата від Демократичної партії Джо Байдена з вимогою перевіритися на наркотики.

    Про це Трамп написав у Twitter.

    Зробити тест на наявність наркотиків президент пропонує до або після 29 вересня, адже тоді мають відбутися перші дебати Трампа і Байдена. Трамп теж погодився перевіритися.

    «Його (Джо Байдена – ред.) виступи були неврівноважені, м'яко кажучи. Тільки наркотики могли викликати таку невідповідність?», – написав президент.

    Раніше Дональд Трамп вже заявляв про «дивну різницю» (на його думку) між ранніми та нещодавніми виступами Джо Байдена. Він заявляв, що і сам може пройти тест, однак «не знає, чи йому дозволять це зробити».

    Свою попередню суперницю за крісло президента США, Гілларі Клінтон, Трамп так само підозрював у зловживанні наркотиками. Однак, перед виборами 2016 року ніхто з них тест на вживання наркотиків так і не здав.

    До відома, Клінтон дала Байдену пораду для перемоги на виборах президента США.

    Нагадаємо, Байден назвав Трампа першим «президентом-расистом» в історії країни.

    Як повідомлялося, контррозвідка США назвала країни, які загрожують президентським виборам.

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