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    У світі

    Румунія отримала від США ракетні комплекси Patriot

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    <span>Комплекс Patriot оснащений однойменними ракетами класу земля-повітря</span> - Румунія отримала від США ракетні комплекси Patriot
    Комплекс Patriot оснащений однойменними ракетами класу земля-повітря

    Основне обладнання першої системи ЗРК Patriot для ВПС Румунії почало надходити ще у серпні

    Американські зенітно-ракетні комплекси Patriot у четвер, 17 вересня, прибули до Румунії на військову базу Капу Мідія.

    Про це повідомляє Reuters.

    Зазначається, що основне обладнання першої системи ЗРК Patriot для ВПС Румунії почало надходити ще у серпні і було направлено в національний навчальний центр протиповітряної оборони ім. бригадного генерала Іона Бунеску.

    Саме там проходять випробування техніки.

    У плани румунського уряду входить створення інтегрованої системи ППО, в яку, крім Patriot, повинні входити шість винищувачів F-16 американського виробництва.

    Раніше повідомлялося, що Туреччина знову хоче придбати у США ракетні комплекси Patriot.

    США Румунія військова техніка озброєння
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