Румунія отримала від США ракетні комплекси Patriot



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Комплекс Patriot оснащений однойменними ракетами класу земля-повітря

Основне обладнання першої системи ЗРК Patriot для ВПС Румунії почало надходити ще у серпні

Американські зенітно-ракетні комплекси Patriot у четвер, 17 вересня, прибули до Румунії на військову базу Капу Мідія.

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що основне обладнання першої системи ЗРК Patriot для ВПС Румунії почало надходити ще у серпні і було направлено в національний навчальний центр протиповітряної оборони ім. бригадного генерала Іона Бунеску.

Саме там проходять випробування техніки.

У плани румунського уряду входить створення інтегрованої системи ППО, в яку, крім Patriot, повинні входити шість винищувачів F-16 американського виробництва.

Раніше повідомлялося, що Туреччина знову хоче придбати у США ракетні комплекси Patriot.