Румунія отримала від США ракетні комплекси Patriot
Основне обладнання першої системи ЗРК Patriot для ВПС Румунії почало надходити ще у серпні
Американські зенітно-ракетні комплекси Patriot у четвер, 17 вересня, прибули до Румунії на військову базу Капу Мідія.
Про це повідомляє Reuters.
Зазначається, що основне обладнання першої системи ЗРК Patriot для ВПС Румунії почало надходити ще у серпні і було направлено в національний навчальний центр протиповітряної оборони ім. бригадного генерала Іона Бунеску.
Саме там проходять випробування техніки.
У плани румунського уряду входить створення інтегрованої системи ППО, в яку, крім Patriot, повинні входити шість винищувачів F-16 американського виробництва.
Раніше повідомлялося, що Туреччина знову хоче придбати у США ракетні комплекси Patriot.