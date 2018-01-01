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    Правоохоронці перекрили транзит амфетаміну з окупованої Макіївки

    Затримана співпрацювати з правоохоронцями відмовляється
    У Донецькій області правоохоронці зупинили наркотрафік амфетаміну з окупованої Макіївки. Про це повідомили у прес-службі поліції Донецької області. «У вересні минулого року оперативникам надійшла інформація про те, що на українську територію з тимчасово окупованої Макіївки надходить амфетамін, переважно поштовими відправленнями.
    • Сьогодні, 07:13
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    Вилучені наркотики
    Вилучені наркотики

    Затримана співпрацювати з правоохоронцями відмовляється

    У Донецькій області правоохоронці зупинили наркотрафік амфетаміну з окупованої Макіївки.

    Про це повідомили у прес-службі поліції Донецької області.

    «У вересні минулого року оперативникам надійшла інформація про те, що на українську територію з тимчасово окупованої Макіївки надходить амфетамін, переважно поштовими відправленнями. Під час документування факту збуту з'ясувалося, що займалася постачанням мешканка 1982 року народження», – йдеться в повідомленні.

    Відзначається, що клієнтську базу фігурантка підбирала за допомогою мережі інтернет. Знайомилася з потенційними покупцями, у розмові пропонувала заборонений товар, а далі відправляла замовлення за адресами їх проживання. Тільки як виняток передавала наркотик з рук в руки.

    Поліцейські зазначають, що під час чергової такої передачі наркоторгівку затримали.

    «Зараз підозрювана співпрацювати з правоохоронцями відмовляється. Незважаючи на це, обшуки та інші невідкладні оперативні та слідчі заходи тривають», – повідомили в поліції.

    У відомстві додали, що наразі відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 307 «Збут наркотичних засобів у великих розмірах» Кримінального кодексу України.

    Нагадаємо, нещодавно співробітники СБУ припинили діяльність організованого угруповання, учасники якого збували наркотики на території Хмельницької області.

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