Правоохоронці перекрили транзит амфетаміну з окупованої Макіївки

Затримана співпрацювати з правоохоронцями відмовляється

У Донецькій області правоохоронці зупинили наркотрафік амфетаміну з окупованої Макіївки. Про це повідомили у прес-службі поліції Донецької області. «У вересні минулого року оперативникам надійшла інформація про те, що на українську територію з тимчасово окупованої Макіївки надходить амфетамін, переважно поштовими відправленнями.



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Вилучені наркотики

Затримана співпрацювати з правоохоронцями відмовляється

У Донецькій області правоохоронці зупинили наркотрафік амфетаміну з окупованої Макіївки.

Про це повідомили у прес-службі поліції Донецької області.

«У вересні минулого року оперативникам надійшла інформація про те, що на українську територію з тимчасово окупованої Макіївки надходить амфетамін, переважно поштовими відправленнями. Під час документування факту збуту з'ясувалося, що займалася постачанням мешканка 1982 року народження», – йдеться в повідомленні.

Відзначається, що клієнтську базу фігурантка підбирала за допомогою мережі інтернет. Знайомилася з потенційними покупцями, у розмові пропонувала заборонений товар, а далі відправляла замовлення за адресами їх проживання. Тільки як виняток передавала наркотик з рук в руки.

Поліцейські зазначають, що під час чергової такої передачі наркоторгівку затримали.

«Зараз підозрювана співпрацювати з правоохоронцями відмовляється. Незважаючи на це, обшуки та інші невідкладні оперативні та слідчі заходи тривають», – повідомили в поліції.

У відомстві додали, що наразі відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 307 «Збут наркотичних засобів у великих розмірах» Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, нещодавно співробітники СБУ припинили діяльність організованого угруповання, учасники якого збували наркотики на території Хмельницької області.