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    Правоохоронці США та екс-прем'єр Лазаренко розробляють угоду щодо «примирення»

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    Павло Лазаренко - Правоохоронці США та екс-прем'єр Лазаренко розробляють угоду щодо «примирення»
    Павло Лазаренко

    Представники уряду США хочуть узгодити «загальні контури врегулювання» справи Лазаренка

    Правоохоронці США та колишній прем'єр України Павло Лазаренко розробляють угоду щодо «примирення» у справі про конфіскацію активів Лазаренка.

    Про це повідомляє Kyiv Post з посиланням на документ, який є у розпорядженні у видання.

    Згідно з клопотанням, поданим 13 серпня до федерального суду у Вашингтоні, округ Колумбія, представники уряду США хочуть узгодити «загальні контури врегулювання» справи Лазаренка.

    «Сторони в даний час розробляють угоду про врегулювання, яка після підписання має привести до висновку у цьому питанні», — йдеться в документі.

    Відтак, федерального суддю США просять необмежено відкласти усі поточні строки у справі.

    «Сторони хотіли б зосередити свою увагу на розробці угоди про врегулювання», — наголошується у заяві.

    Раніше у ГПУ стверджували, що суд над екс-прем'єром України Лазаренкомвиходить на фінальну стадію у США.

    Екс-прем'єр Лазаренкр обвинувачується у США у відмиванні грошей, отриманих незаконним шляхом і переведених на закордонні рахунки в 1994-1999 роках.

    У 1998 році Генпрокуратура України порушила кримінальну справу проти Лазаренка за розкрадання державного майна в особливо великих розмірах.

    Зокрема, йдеться про 280 млн доларів, які були арештовані на рахунках у Гернсі, Антигуа, в Ліхтенштейні, в литовських банках, в деяких швейцарських банках, а потім ще раз арештовані органами американської юстиції.

    У серпні 2006 року Лазаренко був засуджений каліфорнійським судом до 9 років ув'язнення за відмивання грошей та інші злочини, у 2012 році він вийшов на свободу.

    У квітні минулого року Єнін повідомляв, що США можуть повернути Україні $280 млн Лазаренка.

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