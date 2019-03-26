Правозахисники розповіли про нелюдське поводження із засудженими у Бердянській колонії



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Хто був замовником та виконавцем зґвалтування в Бердянській ВК №77 воїна АТО, нагородженого орденом за мужність та іншими державними нагородами?

26 березня у прес-центрі ІА «Главком» (Київ, вул. Шовковична, 8/20) проходить прес-конференція на тему: «Бердянська колонія №77. Катування, зґвалтування та нелюдське поводження із засудженими».

Запрошені гості: Віктор Колбанцев, голова правління ГО «Майдан громадський контроль», адвокат; Олег Цвілий, голова правління ГО «Альянс Української Єдності», правозахисник; Андрій Ляшенко, голова АТОшного РУХу ВГО «Легіон Правди».

Учасники прес-конференції розкажуть, хто був замовником та виконавцем зґвалтування в Бердянській ВК №77 воїна АТО, нагородженого орденом за мужність та іншими державними нагородами, буде вказано прізвища та посади осіб, які вчинили злочин, продемонстровано відео, яке повністю викриє злочин щодо зґвалтування воїна АТО.

Крім того, учасники прес-конференції розкажуть про нових жертв побиття та катувань у Бердянській ВК №77, а також розкриють детальну інформацію щодо відсторонення лікарів у закладі.