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    Україна в ОБСЄ: Росія зосередила на кордоні три групи військ для можливого наступу

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    РФ накопичує військові сили вздовж українських кордонів&nbsp; - Україна в ОБСЄ: Росія зосередила на кордоні три групи військ для можливого наступу
    РФ накопичує військові сили вздовж українських кордонів 

    Російська Федерація продовжує нарощувати угруповання військ вздовж державного кордону України

    Поблизу кордону з Україною РФ створила три міжвидових угруповання, здатних проводити раптові наступальні дії з обмеженими цілями на території нашої держави.

    Про це заявив начальник Головного управління міжнародного співробітництва і верифікації ЗСУ генерал-лейтенант Леонід Голопатюк під час онлайн-засідання Форуму безпекового співробітництва ОБСЄ, повідомляє Укрінформ.

    «Станом на сьогодні поблизу кордону з Україною вже створено три міжвидових угруповання, які здатні без оголошення мобілізації та при мінімальних підготовчих заходах проводити раптові наступальні дії на території України», - заявив Голопатюк.

    Генерал вказав на те, що РФ продовжує нарощувати угруповання військ біля державного кордону України.

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    «Зокрема, здійснюється активне формування нових військових частин (з’єднань та об’єднань) та реорганізація існуючих військових формувань з метою нарощування їх бойового потенціалу. На даний час вздовж державного кордону України розгорнуто 28 батальйонно-тактичних груп. На сьогодні завершується формування трьох нових об’єднань – двох армій та армійського корпусу, які протягом 2020-2021 року планують набути повної оперативної готовності», - заявив він.

    У наземному компоненті створена 20-та загальновійськова армія у складі 3-ї мотострілецької дивізії та 144-ї мотострілецької дивізії. При цьому на озброєнні знаходяться оперативно-тактичні ракетні комплекси (ОТРК) «Іскандер».

    На Південно-західному стратегічному напрямку створена 8-а загальновійськова (ударна) армія у складі 150-ї мотострілецької дивізії, 20-ї окремої мотострілецької бригади та оперативно підпорядкованих 1-го (Донецьк) і 2-го (Луганськ) армійських корпусів. В окрузі та армії передбачено створення ракетних бригад ОТРК «Іскандер».

    «Загалом чисельність наземного угруповання ЗС РФ вздовж кордону України складає близько 87 тис. військовослужбовців, до 1100 одиниць танків; до 2600 бойових броньованих машин; до 1100 артилерійських систем; до 360 ракетних систем залпового вогню, 18 оперативно-тактичних ракетних комплексів», - поінформував Голопатюк делегації країн-учасниць ОБСЄ.

    У повітряному компоненті продовжується переозброєння на сучасні та модернізовані зразки (літаки Су-30СМ, Су-35С, Су-34, Су-25СМ3, МіГ-31К з гіперзвуковим комплексом «Кинжал» та вертольоти різних модифікацій).

    «Загалом на базових аеродромах поблизу Державного кордону України базується близько 330 бойових літаків та 230 вертольотів», - зазначив начальник Головного управління міжнародного співробітництва і верифікації ЗСУ.

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