Україна в ОБСЄ: Росія зосередила на кордоні три групи військ для можливого наступу графіка



Розсилка ВІДПРАВИТИ

РФ накопичує військові сили вздовж українських кордонів

Російська Федерація продовжує нарощувати угруповання військ вздовж державного кордону України

Поблизу кордону з Україною РФ створила три міжвидових угруповання, здатних проводити раптові наступальні дії з обмеженими цілями на території нашої держави.

Про це заявив начальник Головного управління міжнародного співробітництва і верифікації ЗСУ генерал-лейтенант Леонід Голопатюк під час онлайн-засідання Форуму безпекового співробітництва ОБСЄ, повідомляє Укрінформ.

«Станом на сьогодні поблизу кордону з Україною вже створено три міжвидових угруповання, які здатні без оголошення мобілізації та при мінімальних підготовчих заходах проводити раптові наступальні дії на території України», - заявив Голопатюк.

Генерал вказав на те, що РФ продовжує нарощувати угруповання військ біля державного кордону України.

«Зокрема, здійснюється активне формування нових військових частин (з’єднань та об’єднань) та реорганізація існуючих військових формувань з метою нарощування їх бойового потенціалу. На даний час вздовж державного кордону України розгорнуто 28 батальйонно-тактичних груп. На сьогодні завершується формування трьох нових об’єднань – двох армій та армійського корпусу, які протягом 2020-2021 року планують набути повної оперативної готовності», - заявив він.

У наземному компоненті створена 20-та загальновійськова армія у складі 3-ї мотострілецької дивізії та 144-ї мотострілецької дивізії. При цьому на озброєнні знаходяться оперативно-тактичні ракетні комплекси (ОТРК) «Іскандер».

На Південно-західному стратегічному напрямку створена 8-а загальновійськова (ударна) армія у складі 150-ї мотострілецької дивізії, 20-ї окремої мотострілецької бригади та оперативно підпорядкованих 1-го (Донецьк) і 2-го (Луганськ) армійських корпусів. В окрузі та армії передбачено створення ракетних бригад ОТРК «Іскандер».

«Загалом чисельність наземного угруповання ЗС РФ вздовж кордону України складає близько 87 тис. військовослужбовців, до 1100 одиниць танків; до 2600 бойових броньованих машин; до 1100 артилерійських систем; до 360 ракетних систем залпового вогню, 18 оперативно-тактичних ракетних комплексів», - поінформував Голопатюк делегації країн-учасниць ОБСЄ.

У повітряному компоненті продовжується переозброєння на сучасні та модернізовані зразки (літаки Су-30СМ, Су-35С, Су-34, Су-25СМ3, МіГ-31К з гіперзвуковим комплексом «Кинжал» та вертольоти різних модифікацій).

«Загалом на базових аеродромах поблизу Державного кордону України базується близько 330 бойових літаків та 230 вертольотів», - зазначив начальник Головного управління міжнародного співробітництва і верифікації ЗСУ.

Нагадаємо, МЗС України заявив, що українці повинні бути ментально готовими до повномасштабного наступу Росії.

Як повідомляла розвідка, у російських навчаннях «Кавказ-2020» візьме участь понад 100 тисяч військових.

Російський політолог Андрій Піонтковський вважає, що нападом на Україну Росія розв’язала глобальну війну проти Заходу. Росія не йде на пряму конфронтацію, але почала війну в самому серці Європи і веде агресивну політику проти інших пострадянських країн, зокрема проти Балтійських, які входять в НАТО.

Раніше генерал США допустив, що Росія у вересні може захопити «дамбу на Херсонщині». Російська Федерація у вересні проведе військові навчання «Кавказ-2020», під час яких цілком ймовірний сценарій, коли Кремль може оголосити гуманітарну катастрофу в Криму через брак води і захопити «дамбу на Херсонщині».