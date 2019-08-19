Представник Зеленського оглянув зруйнований міст у Станиці Луганській



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Напівзруйнований бойовиками міст у Станиці Луганській

На зустрічі в Станиці Луганській були присутні губернатор Луганської області, керівник районної державної адміністрації, інженери з питань будівництва мостів

18 серпня район зруйнованої ділянки мосту в Станиці Луганській відвідали заступник керівника Офісу президента, інженери з питань будівництва мостів, губернатор Луганської області, керівник районної державної адміністрації.

Про це 19 серпня повідомляє штаб Операції об'єднаних сил у Facebook з посиланням на українську сторону спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін.

«Зустріч було організовано з метою огляд зруйнованої ділянки мосту, а також обговорення питань з будівництва обхідного шляху для забезпечення роботи КПВВ та безперешкодного проходу місцевого населення з обох напрямків на період ремонтних робіт», - говориться у повідомленні.

Нагадаємо, співробітники піротехнічної служби ДСНС обстежили площу 2,04 га біля мосту через річку Сіверський Донець та виявили 197 вибухонебезпечних предметів.

В штабі ООС заявили, що в Станиці Луганській бойовики зривають запланований українською стороною демонтаж фортифікаційних споруд.