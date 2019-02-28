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    Представники США і «Талібану» завершили в Катарі новий раунд переговорів

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    США і &laquo;Талібан&raquo; провели переговори у Катарі, 28 лютого 2019 року - Представники США і «Талібану» завершили в Катарі новий раунд переговорів
    США і «Талібан» провели переговори у Катарі, 28 лютого 2019 року

    Таліби відмовляються спілкуватися із Кабулом і оголошувати перемир’я

    Спеціальний посланник США Залмай Халілзад і представники терористичного руху «Талібан» прозвітувалися про завершення нового раунду переговорів в Досі. Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

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    Після перерви для внутрішніх консультацій переговори будуть відновлені в суботу 2 березня 2019 року. В рамках зустрічі сторони обговорювали питання виведення іноземних військ із Афганістану і гарантування того, що дана країна не стане місцем перебування міжнародних терористів.

    Залмай Халілзад назвав переговори продуктивними. За його словами сторони роблять повільні, але рішучі кроки, які приведуть кінець кінцем до миру в Афганістані. При цьому «Талібан» знову в рамках переговорів заявив про свою відмову напряму спілкуватися із представниками уряду в Кабулі.

    Окрім того таліби відмовилися задовольнити прохання США щодо оголошення перемир’я в Афганістані на початку весни. Саме в цей період року традиційно починається наступ повстанців на позиції урядових військ.

    Раніше повідомлялося, що поліція Афганістану повідомляє, що бойовики «Талібану» увірвалися на охоронний пост у провінції Балх на півночі країни, убивши п'ятьох співробітників. Повстанський рух веде переговори з посланцем США з питань миру у близькосхідній державі Катар, однак майже щодня здійснює напади на військові об'єкти у Афганістані. Як таліби, так і очолювана США коаліція дотримуються політики ведення бойових дій під час перемовин, кожен з них прагне зміцнити свою переговорну позицію.

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