Премія для випускників: скільки платитимуть учням за успішне ЗНО

Відповідну постанову вже зареєстрували у Верховній Раді

Українські школярі, які покажуть найкращі результати зовнішнього незалежного оцінювання, отримають премії по 100 тисяч гривень кожен. Про це повідомила секретарка Комітету освіти, науки та інновацій Наталя Піпа у Facebook.

Відповідно до документа, абітурієнти, які краще за всіх здадуть ЗНО, отримають винагороду у 100 тисяч гривень. Премію отримають 30 випускників, які наберуть найбільшу кількість балів.

Для того, щоб претендувати на премію, потрібно набрати не менше 790 балів з чотирьох предметів, а також написати на 200 балів, як мінімум, один предмет.

Піпа зазначила, що держава повинна стимулювати дітей до навчання в Україні.

«Обов'язковою умовою отримання такої премії є обов'язковий вступ в український вищий навчальний заклад», – додала Піпа.

На погоджувальній раді 25 січня, спікер Ради Дмитро Разумков заявив, що депутати розглянуть постанову на цьому або наступному тижні, він зазначив, що потрібно створювати гідні умови для навчання дітей в Україні.

Нагадаємо, що раніше уряд також схвалив проєкт Указу Президента України, який передбачає виплати за високі результати у тестуванні, а саме підставі щорічного фонду з 20 премій по 5 тисяч гривень, які отримають випускники, які набрали 200 балів з двох і більше предметів. Ці премії виплачуватимуться одноразово.